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Громкий лай соседской собаки: что делать и куда жаловаться по закону

2:38
Зоосфера

Постоянный и громкий лай собаки у соседей может стать настоящей головной болью, но если действовать последовательно и в рамках закона, проблему можно решить. Автор канала Dog Breeds делится, как именно подойти к решению этого вопроса.

Собака лает
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лает

Когда лай собаки нарушает закон

Если собака систематически лает так, что уровень шума превышает допустимые нормы — до 55 дБА днём и до 45 дБА ночью, это считается нарушением санитарных норм. Для сравнения, 55 дБА — это громкость работающего автомобильного двигателя. Если лай собаки стабильно превышает эти показатели, соседи могут предпринять действия.

Шаг 1: Попытка мирного урегулирования

  • Первый и самый простой шаг — попробовать решить проблему мирным путем. Обратитесь к владельцу собаки с просьбой уменьшить уровень шума. Это может быть наиболее эффективным способом, особенно если проблема носит эпизодический характер. Часто такие разговоры дают положительный результат.

Шаг 2: Жалоба участковому

  • Если просьбы не были услышаны, можно обратиться к участковому. Чтобы сделать это более эффективно, желательно зафиксировать проблему с помощью аудио- или видеозаписей, а также измерений уровня шума с помощью шумомера. Эти доказательства будут полезны в дальнейшем, если ситуация не изменится.

Шаг 3: Обращение в управляющую компанию

  • Еще один вариант — подать жалобу в управляющую компанию, которая обязана провести профилактическую беседу с владельцами животных и предупредить их о необходимости соблюдать порядок. Такой подход часто помогает, особенно если жалоба поступила от нескольких соседей.

Шаг 4: Обращение в суд

  • Если предыдущие шаги не дали результатов, последним вариантом остаётся обращение в суд. Для этого потребуются доказательства — аудиозаписи, видеоматериалы и свидетельские показания соседей. Коллективный иск значительно повышает шансы на успех.

Подведение итогов

Проблема постоянного лая собаки может стать серьезным источником стресса для соседей, но важно помнить, что есть законные способы решения этого вопроса. Начав с мирных разговоров и переходя к официальным жалобам, вы сможете добиться справедливости и вернуть тишину в ваш дом. Главное — действовать грамотно и последовательно, соблюдая все предусмотренные законодательством процедуры, сообщает "Царьград".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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