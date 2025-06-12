Вой, грязь и антисанитария: как судебные приставы спасли животных в Подмосковье

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Одинцовском районе Подмосковья судебные приставы принудительно исполнили решение суда, спасая животных и обеспечив комфорт соседям многоэтажного дома. Женщина, устроившая питомник в своей однокомнатной квартире, нарушала санитарные нормы, создавая угрозу здоровью окружающих.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собаки в антисанитарной квартире

Антисанитарные условия в квартире

Собственники квартир в одном из домов города обратились в суд, жалуясь на свою соседку, которая долгое время содержала большое количество животных в своем жилье. В однокомнатной квартире находились кошки и собаки, которые постоянно запирались в помещении, что нарушало их биологические потребности. Это привело к антисанитарным условиям, распространился неприятный запах, а также появились насекомые. Соседи жаловались на постоянный шум — собачий лай и вой, который не прекращался ни днем, ни ночью.

Судебное разбирательство

Рассмотрев иск соседей и материалы дела, суд постановил, что женщина обязана прекратить использовать свою квартиру для содержания животных. Также был дан приказ привести помещение в соответствие с санитарными нормами и обеспечить доступ для проведения дезинфекции. Ответчице было предложено предоставить доступ сотрудникам Роспотребнадзора и управляющей компании для выполнения необходимых работ.

Принудительное исполнение решения суда

Когда женщина не стала добровольно исполнять решение суда, судебным приставам пришлось принимать более решительные меры. Сотрудники ГУ ФССП России по Московской области инициировали исполнительное производство. Несмотря на неоднократные попытки попасть в квартиру, должница отказывалась открывать дверь. Однако судебному приставу удалось проникнуть в квартиру, представившись обычным человеком с пакетами корма для животных.

Спасение животных и дезинфекция

В рамках исполнительных действий, судебные приставы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и волонтерами приюта для животных передали все изможденные животные в специализированный приют. Квартира была подвергнута санитарной обработке и дезинфекции. Благодаря слаженным действиям всех участников операции, проблема была решена без нарушений законодательства, сообщают "Вести Подмосковья".

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

