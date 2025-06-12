Они стали символом мести: птицы, которые помнят обиды даже через 17 лет

Вы когда-нибудь задумывались, что мир животных полон неожиданных талантов? Например, ворон, птица с выдающимся интеллектом, может помнить тех, кто ей причинил вред, и мстить им годами. Это не фантастика — доказательства этому пришли прямо из мира науки.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

Исключительная память ворон

В отличие от многих других животных, вороны обладают выдающимися когнитивными способностями. Они не только могут запоминать лица, но и реагировать на угрозы, сохраняясь при этом в памяти их сообществ на долгие годы. Эксперименты, проведенные в 2006 году профессором Джоном Марзлаффом из Вашингтонского университета, показали, что вороны могут помнить людей, которые им навредили, до 17 лет.

Удивительный эксперимент с маской

Исследование началось с того, что профессор Марзлафф надел страшную маску и поймал несколько ворон, чтобы пометить их. Он выпустил птиц, но в дальнейшем, при встречах с ворами, надевшими ту самую маску, птицы начали атаковать. Это поведение наблюдалось даже спустя годы. Вороны передавали информацию о "вредном человеке" своим сородичам, создавая атмосферу враждебности вокруг того, кто им причинил боль.

Нападения на жителей Лондона

Но это не единственный случай, когда вороны показали свою способность к мести. В Лондоне, в районе Далвич, вороны стали нападать на жителей города, защищая свои гнезда. Нападения стали настолько частыми, что местные жители вынуждены были носить каски и держать зонты даже в солнечную погоду.

Передача знаний о безопасности

Особенность ворон в том, что они не только помнят угрозы, но и делятся этой информацией с другими членами своего сообщества. Как только одна птица сталкивается с опасностью, она передает информацию остальным, включая будущие поколения. Это позволяет ворам быть готовыми к возможным угрозам и эффективно защищаться от них.

Стратегия выживания

Такой уровень интеллекта в животном мире встречается далеко не у всех видов. Вороны учат своих сородичей и молодых особей тому, как реагировать на опасности, и это помогает им выживать в изменяющемся мире.

Уточнения

Воро́на — общее название для нескольких видов птиц из рода во́ронов (лат. Corvus).

