Тихая угроза в листве: они выглядят безобидно, но могут довести до больницы

На первый взгляд — просто пушистые гусеницы, ползущие цепочкой по дереву. Но за этой милой картинкой скрывается опасность, которая может обернуться настоящей бедой для людей и животных.
Речь о дубовом шелкопряде — ядовитом виде, который сейчас стремительно распространяется по Великобритании, выходя за пределы привычных зон на юго-востоке и в Лондоне.
Личинки дубового шелкопряда покрыты мельчайшими волосками, содержащими токсин. Контакт с ним может вызвать:
И речь идёт не только о людях — собаки и другие животные тоже могут серьёзно пострадать.
Наибольшую опасность гусеницы представляют в июне и июле, когда они активно строят свои паутинные гнёзда на дубах — чаще всего в садах, парках и пригородных лесах.
Эти гнёзда легко заметить: они выглядят как плотные белые комки паутины на стволах и ветках деревьев.
Вид был завезён в Великобританию вместе с импортными саженцами дубов и за последние годы стал настоящей сезонной угрозой. Сейчас дубовый шелкопряд уже замечен на севере и западе страны — в регионах, где его раньше не фиксировали.
Организация Arbtech, занимающаяся охраной зелёных насаждений, призывает всех быть особенно внимательными во время прогулок.
Если вы заметили гусеницу или паутинное гнездо на дереве, не приближайтесь к ним и обязательно сообщите в Лесную комиссию Великобритании.
Не трогайте ни самих гусениц, ни их гнёзда. Даже при лёгком прикосновении их микроскопические волоски могут попасть в воздух и вызвать аллергию.
Лучше держаться на расстоянии и позвонить в соответствующую службу — это поможет уберечь и вас, и окружающих.
Гу́сеница — личинка насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек). Тело состоит из головы, трёх грудных и десяти брюшных сегментов, размеры тела от нескольких миллиметров (у ряда молей) до 12—14 см (некоторые павлиноглазки).
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