Когда чайка атакует: как защититься от агрессивной птицы на пляже

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чайки редко нападают на людей, но если это всё-таки случится, важно знать, как действовать. Орнитолог Елена Чернова рассказала, как можно защититься от агрессивной птицы.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Птица Чайка

Почему чайки нападают

По словам Черновой, нападение чайки на человека — большая редкость. Обычно это происходит, когда птица чувствует угрозу для своих птенцов. В других случаях они, как правило, избегают конфликтов с людьми, поскольку те намного крупнее, и риск для птицы велик. Даже если чайки привыкли к людям и не боятся отнимать у них еду, это не означает, что они будут нападать.

Как себя защитить

Если чайка начинает вести себя агрессивно, тревожно летая вокруг человека или пытаясь налететь, скорее всего, рядом находится её гнездо. В такой ситуации орнитолог советует как можно скорее покинуть это место.

Чтобы защититься, поднимите в воздух длинный предмет, например, палку. Это поможет, потому что птицы чаще всего атакуют самую верхнюю точку объекта, на который нацелены.

Необычные инциденты

Нападения чайки на людей случаются крайне редко, но один случай привлёк внимание. Недавно в СМИ появилось сообщение о том, как чайка напала на туристку, посещавшую маяк Анива на Сахалине. Птица рассекла женщине затылок и вырвала волосы, в результате чего ей понадобилась медицинская помощь. Но, по словам эксперта, такие инциденты являются исключением и не являются типичными, сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Ча́йковые (лат. Laridae) — семейство птиц отряда ржанкообразных, обитающих в морских акваториях либо внутренних водоёмах, а также в пределах населённых пунктов.

