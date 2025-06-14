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Пакет пошуршал — и начались проблемы: чем опасна любимая игра кота

1:48
Зоосфера

Выглядит смешно: кот прыгает на шуршащий пакет, будто вступает в схватку с невидимым противником. Но за этим забавным зрелищем скрывается реальная опасность, о которой часто забывают даже заботливые владельцы.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Инстинкты против логики

Для кошки целлофан — это не просто мешочек из магазина, а загадочный объект, издающий странные звуки. Инстинкты подсказывают: надо атаковать. Но уцелеть в этой битве может не только пакет, но и психика животного. Постоянная игра с непонятным и неуязвимым "врагом" может привести к хроническому стрессу и повышенной тревожности у питомца.

Победа с плохими последствиями

А теперь самое страшное: "побеждённый" пакет может быть разгрызен и проглочен. Целлофан не переваривается, а в желудке и кишечнике создаёт настоящую пробку.
Последствия:

  • опасный запор,

  • кишечная непроходимость,

  • заворот кишок — ситуация смертельно опасная и требует немедленной операции.

Не только пакеты, но и скотч

Опасность представляют и клейкие ленты. Они пахнут клеем, липнут к языку — это делает их особенно привлекательными. Но и особенно коварными: кошка может проглотить кусочек ленты вместе с остатками клея, и последствия будут не менее серьёзными.

Что делать

  • Никогда не оставляйте целлофан и скотч в зоне доступа.

  • Не поощряйте игры с этими предметами, даже если кажется, что "он просто немного шуршит".

  • Обеспечьте коту безопасные игрушки — с натуральными наполнителями, перьями, мятой и без мелких деталей.

Любопытство — в природе кошки. Но именно от человека зависит, превратится ли оно в игру или в угрозу жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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