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Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться

2:03
Зоосфера

Стареющие кошки и те, кто тяжело болен, часто ведут себя необычно. Иногда это поведение пугает, иногда — трогает до слёз. Но главное — оно помогает понять: пришло время быть рядом.

Спящий кот
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящий кот

Чувствуют ли кошки приближение своей смерти

Многие владельцы уверены: да, кошки чувствуют, когда их жизненный путь подходит к концу. Некоторые становятся ласковыми, другие — напротив, избегают контакта, уходят в укромные места. Инстинкт подсказывает им, что пора уйти в тишину и одиночество. Это не каприз — так устроено в природе.

Признаки приближающегося конца

Вот на что стоит обратить внимание:

  • Снижение аппетита и отказ от воды
    Животное почти не ест и не пьёт, теряет силы.

  • Слабость и безразличие
    Кошка спит почти всё время, перестаёт играть, не реагирует на голос.

  • Уединённость
    Прячется в шкаф, под кровать, в тёмный угол — так диктует инстинкт.

  • Необычные позы
    Лапы вытянуты, взгляд остановившийся, движения минимальны.

  • Проблемы с дыханием и судороги
    Частое дыхание, хрипы, непроизвольные сокращения тела — возможны предсмертные конвульсии.

  • Изменения в голосе и поведении
    Может кричать без причины или, наоборот, замолкнуть совсем. Внезапная агрессия или ласка тоже не редкость.

Что делать, если кошка умирает

  • Обеспечьте тишину и покой
    Пусть у неё будет укромное место, без шума и суеты. Подложите мягкое полотенце, поставьте рядом воду.

  • Будьте рядом
    Если питомец не уходит в изоляцию, дайте ему тепло — просто сидите рядом, погладьте, поговорите.

  • Проконсультируйтесь с ветеринаром
    Он поможет понять: можно ли облегчить страдания или стоит принять трудное, но гуманное решение.

  • Позвольте себе горевать
    Это нормально — плакать, чувствовать вину или опустошение. Так выглядит любовь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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