Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стареющие кошки и те, кто тяжело болен, часто ведут себя необычно. Иногда это поведение пугает, иногда — трогает до слёз. Но главное — оно помогает понять: пришло время быть рядом.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящий кот

Чувствуют ли кошки приближение своей смерти

Многие владельцы уверены: да, кошки чувствуют, когда их жизненный путь подходит к концу. Некоторые становятся ласковыми, другие — напротив, избегают контакта, уходят в укромные места. Инстинкт подсказывает им, что пора уйти в тишину и одиночество. Это не каприз — так устроено в природе.

Признаки приближающегося конца

Вот на что стоит обратить внимание:

Снижение аппетита и отказ от воды

Животное почти не ест и не пьёт, теряет силы.

Слабость и безразличие

Кошка спит почти всё время, перестаёт играть, не реагирует на голос.

Уединённость

Прячется в шкаф, под кровать, в тёмный угол — так диктует инстинкт.

Необычные позы

Лапы вытянуты, взгляд остановившийся, движения минимальны.

Проблемы с дыханием и судороги

Частое дыхание, хрипы, непроизвольные сокращения тела — возможны предсмертные конвульсии.

Изменения в голосе и поведении

Может кричать без причины или, наоборот, замолкнуть совсем. Внезапная агрессия или ласка тоже не редкость.

Что делать, если кошка умирает

Обеспечьте тишину и покой

Пусть у неё будет укромное место, без шума и суеты. Подложите мягкое полотенце, поставьте рядом воду.

Будьте рядом

Если питомец не уходит в изоляцию, дайте ему тепло — просто сидите рядом, погладьте, поговорите.

Проконсультируйтесь с ветеринаром

Он поможет понять: можно ли облегчить страдания или стоит принять трудное, но гуманное решение.

Позвольте себе горевать

Это нормально — плакать, чувствовать вину или опустошение. Так выглядит любовь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

