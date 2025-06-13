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Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили

2:41
Зоосфера

Когда ласковая мурлыка вдруг превращается в зубастую хищницу, становится тревожно. Но в большинстве случаев причина не в капризах или вредности, а в чём-то более глубоком. Укусы — это способ выразить дискомфорт, страх или даже… благодарность. Всё зависит от контекста.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Основные причины, почему кошка кусается

1. Проблемы со здоровьем.

Если кошка внезапно начала агрессировать, в первую очередь стоит исключить боль. Часто укусы — это сигнал: "Мне плохо". Проверьте её у ветеринара, особенно если поведение изменилось резко.

2. Игры с руками.

Если вы когда-то позволяли котёнку играть с руками или ногами, то не удивляйтесь, если взрослый кот воспринимает вашу руку как игрушку. Он просто повторяет то, чему вы сами его научили.

3. Вторжение в личные границы.

Некоторые кошки могут ласково тереться, а потом внезапно укусить. Это не вредность, а просьба: "Хватит!". Не все мурлыки любят объятия или долгие поглаживания, особенно по уязвимым местам — животу, лапам, хвосту.

4. Перевозбуждение.

У некоторых кошек эмоциональный всплеск от ласки может перерасти в укус. Особенно у пород с "восточным темпераментом" — ориенталов, абиссинцев и других. Важно вовремя распознать переход от наслаждения к раздражению.

5. Перенаправленная агрессия.

Испуг, стресс, запах другого животного на одежде — и вот уже спокойная кошка бросается на вас. Она не осознаёт, что "виноват" не вы, а её состояние.

6. Физическое наказание.

Если кошку регулярно наказывают, она может начать защищаться. Для неё человек становится угрозой, а укус — это способ обороны.

7. Ранняя разлука с матерью.

Котята, выросшие без матери, не всегда учатся контролировать силу укуса. Если их не воспитывать — кусание может остаться частью их общения и во взрослом возрасте.

Что делать

  • Не играйте с кошкой руками — используйте игрушки.

  • Уважайте её личные границы и сигналы.

  • Поощряйте спокойное поведение.

  • И, главное, не наказывайте — это только усугубит ситуацию.

Если самостоятельно разобраться не получается, не стесняйтесь обратиться к специалисту по поведению животных. Иногда взгляд со стороны — это всё, что нужно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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