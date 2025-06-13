Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот материал держит тепло, но губит пол — не дайте ему обмануть вас
Драники для настоящего аппетита: с ветчиной, сыром и зеленью
Цены каждый день новые: Турция превращает отдых в стресс
Лечишь кошку — а она боится и злится? Есть важная причина, почему так происходит
Не обрезкой единой: чем кормят малину, чтобы ягоды были как с картинки
Красота по-бабушкиному: одни рецепты спасают, другие портят всё подчистую
Топливо почти на нуле — и это запускает цепочку скрытых поломок
Эти запахи пугают комаров сильнее фумигатора — но вы точно о них не думали
Молочные мегапроекты Татарстана: построят 4 гигантских комплекса на 12,6 тыс. коров

Кошка царапает, мяукает и прячется? Возможно, ей просто запретили быть собой

2:01
Зоосфера

Кошка — не просто питомец, а хранитель уюта и душа дома. Она делает пространство живым, тёплым, обжитым. И именно поэтому важно не только любить её, но и уважать её природу.

Кошка породы невская маскарадная
Фото: https://www.freepik.com by timolina
Кошка породы невская маскарадная

Мы стараемся приучить питомца к порядку и определённым правилам. Но некоторые запреты не приносят пользы — наоборот, могут вызвать стресс, недовольство и даже проблемы с поведением. Вот что лучше не запрещать кошке.

Не мешайте копать в лотке

Да, звук шуршащего наполнителя в тишине ночи может свести с ума. Но копание — это часть кошачьего туалетного ритуала. Запретив его, вы рискуете получить "сюрпризы" в непредназначенных для этого местах.

Дайте побыть одной

Кошка может быть ласковой и общительной, но даже она нуждается в уединении. Не мешайте ей, если она ушла подумать о жизни, посидеть в коробке или полежать в шкафу. Вторжение в её личное пространство — прямой путь к обидам и демонстративному игнорированию.

Мяукает? Значит, есть причина

Кошка никогда не "болтает" просто так. Мяуканье — её способ общения. Это может быть просьба, сигнал о боли или просто попытка привлечь внимание. Запрещать ей выражаться — значит отрезать важный канал связи между вами.

Царапает мебель? Ей не дали альтернативу

Когти — это не оружие, а инструмент. Если кошка точит их о диван, значит, у неё нет удобной когтеточки. Отругать легко, но лучше — решить проблему: поставить правильную когтеточку и сделать мебель неинтересной для заточки.

Лезет наверх? Ей нужно видеть всё

Высота — это безопасность и контроль. На шкафах кошка чувствует себя увереннее. Если запрещать забираться, она будет нервничать. Лучше предложить ей многоуровневую конструкцию или "законные" места для наблюдения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Шоу-бизнес
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика Аудио 
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила
Авто
Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Последние материалы
Топливо почти на нуле — и это запускает цепочку скрытых поломок
Эти запахи пугают комаров сильнее фумигатора — но вы точно о них не думали
Молочные мегапроекты Татарстана: построят 4 гигантских комплекса на 12,6 тыс. коров
Батарея не прощает ошибок: один просчёт — и дом превратится в ледяную ловушку
Кошка царапает, мяукает и прячется? Возможно, ей просто запретили быть собой
Дагестан под охраной: туристы массово нанимают телохранителей — в чём секрет нового тренда?
Отдых, который не лечит, а разрушает — узнайте, есть ли он у вас
Блинный салат с колбасой — так вкусно, что жалко делиться
Грядка без червяков и гнили — помогает дешёвый вонючий раствор, проверенный годами
Морщины откладываются: ритуалы, которые обманывают возраст
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.