Кошка царапает, мяукает и прячется? Возможно, ей просто запретили быть собой

Кошка — не просто питомец, а хранитель уюта и душа дома. Она делает пространство живым, тёплым, обжитым. И именно поэтому важно не только любить её, но и уважать её природу.
Мы стараемся приучить питомца к порядку и определённым правилам. Но некоторые запреты не приносят пользы — наоборот, могут вызвать стресс, недовольство и даже проблемы с поведением. Вот что лучше не запрещать кошке.
Да, звук шуршащего наполнителя в тишине ночи может свести с ума. Но копание — это часть кошачьего туалетного ритуала. Запретив его, вы рискуете получить "сюрпризы" в непредназначенных для этого местах.
Кошка может быть ласковой и общительной, но даже она нуждается в уединении. Не мешайте ей, если она ушла подумать о жизни, посидеть в коробке или полежать в шкафу. Вторжение в её личное пространство — прямой путь к обидам и демонстративному игнорированию.
Кошка никогда не "болтает" просто так. Мяуканье — её способ общения. Это может быть просьба, сигнал о боли или просто попытка привлечь внимание. Запрещать ей выражаться — значит отрезать важный канал связи между вами.
Когти — это не оружие, а инструмент. Если кошка точит их о диван, значит, у неё нет удобной когтеточки. Отругать легко, но лучше — решить проблему: поставить правильную когтеточку и сделать мебель неинтересной для заточки.
Высота — это безопасность и контроль. На шкафах кошка чувствует себя увереннее. Если запрещать забираться, она будет нервничать. Лучше предложить ей многоуровневую конструкцию или "законные" места для наблюдения.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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