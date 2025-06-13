Птицы линяют до сроков — что скрывает это поведение

Линька помогает птицам сохранять качество оперения, улучшать аэродинамику и привлекать партнёров. Это энергозатратный процесс, который птицы стараются не совмещать с миграцией. Исследование учёных из Университета Юты показало: сроки линьки сдвигаются из-за изменения климата.
Один день в год — значительное ускорение
В течение 13 лет орнитологи наблюдали более 22 000 птиц 134 видов на станции Бондермана. Они выяснили, что каждый год птицы начинают осеннюю линьку примерно на сутки раньше. Это связывают с климатическими сдвигами, в частности, с влиянием феномена Эль-Ниньо.
Осень сместилась — линька тоже
Весной сдвигов не зафиксировано — весенняя миграция остаётся сжатой по времени. А вот осенью птицы мигрируют медленнее, поэтому могут позволить себе начать сбрасывать перья раньше.
Почему это важно
Ранние изменения в поведении птиц говорят о том, как климат влияет на тонкие механизмы адаптации. Долгосрочные наблюдения на полевых станциях становятся ключом к пониманию этих процессов и сохранению видов в будущем.
Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.
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