Птицы линяют до сроков — что скрывает это поведение

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Линька помогает птицам сохранять качество оперения, улучшать аэродинамику и привлекать партнёров. Это энергозатратный процесс, который птицы стараются не совмещать с миграцией. Исследование учёных из Университета Юты показало: сроки линьки сдвигаются из-за изменения климата.

Почему птицы начали линять раньше

Один день в год — значительное ускорение

В течение 13 лет орнитологи наблюдали более 22 000 птиц 134 видов на станции Бондермана. Они выяснили, что каждый год птицы начинают осеннюю линьку примерно на сутки раньше. Это связывают с климатическими сдвигами, в частности, с влиянием феномена Эль-Ниньо.

Осень сместилась — линька тоже

Весной сдвигов не зафиксировано — весенняя миграция остаётся сжатой по времени. А вот осенью птицы мигрируют медленнее, поэтому могут позволить себе начать сбрасывать перья раньше.

Почему это важно

Ранние изменения в поведении птиц говорят о том, как климат влияет на тонкие механизмы адаптации. Долгосрочные наблюдения на полевых станциях становятся ключом к пониманию этих процессов и сохранению видов в будущем.

Уточнения

Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

