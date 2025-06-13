Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Заворотнюк в поисках прибыли: как Дубай стал её новым источником дохода?
Сандалии с носками и белые балахоны: что не стоит надевать на пляж в 2025 году
Секреты крепкого сна: когда и сколько пить воды, чтобы не просыпаться ночью
Квоты без налогов: какие продукты из Ирана теперь доступнее для россиян
Катастрофа 2015 года оставила Казахстан без 80 % сайгаков — и теперь ясно, почему
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий
Тренировка на диване: эти упражнения можно выполнять смотря телевизор
Итальянский дуэт на грани: что не так у породистых скакунов Alfa Romeo и Maserati

Теперь волки говорят с нами — и никто не мешает им быть собой

1:16
Зоосфера

После истребления серых волков в Йеллоустоуне в 1920-х экосистема парка изменилась. Их повторное возвращение в 1995 году помогло восстановить природное равновесие. Теперь новые технологии могут укрепить этот успех.

Собака воет
Фото: flickr.com by plenty.r., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собака воет

Как технологии помогают понимать волков и защищать их

Биоакустика + ИИ = защита на расстоянии
Фонд Colossal совместно с Yellowstone Forever разрабатывает систему мониторинга волков на основе биоакустики и искусственного интеллекта. С помощью акустических датчиков и алгоритмов машинного обучения можно отслеживать стаи и отдельных особей по их вою — без вмешательства в дикую природу.

Поведение — в звуках

Система позволит лучше понять социальные взаимодействия, территориальные сигналы и эмоциональные состояния волков. Это откроет путь к более глубокому пониманию поведения этих животных.

Волк — не враг

Исследователи считают: анализ вою может помочь разрушить негативные стереотипы. Волки — сложные, чувствительные существа, и повышение осведомлённости о них поможет смягчить конфликты между людьми и дикой природой.

Уточнения

Биоакустика - область в биологии, раздел в зоологии, который занимается изучением звуковой сигнализации у животных и их звуковых взаимоотношений.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Шоу-бизнес
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя Аудио 
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов
Садоводство, цветоводство
Три капли — и никакой фитофторы: как защитить урожай томатов Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Последние материалы
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий
Тренировка на диване: эти упражнения можно выполнять смотря телевизор
Итальянский дуэт на грани: что не так у породистых скакунов Alfa Romeo и Maserati
Цвет в волосах, молодость в тарелке: продукты, которые сражаются с серебром
Пётр Дранга поставил ультиматум: каким образом Агата Муцениеце изменила свою жизнь ради свадьбы с ним
10 минут, которые спасли жизнь: как пробка стала счастливым билетом для пассажирки Air India
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Секреты опытных водителей: лайфхаки, которых нет в инструкции
Всё растёт, кроме плодов: грядка с баклажанами молчит по одной причине
Умер, но нет: загадки монархов, исчезновений и странных предсказаний, которые сбылись
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.