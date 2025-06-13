Теперь волки говорят с нами — и никто не мешает им быть собой

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

После истребления серых волков в Йеллоустоуне в 1920-х экосистема парка изменилась. Их повторное возвращение в 1995 году помогло восстановить природное равновесие. Теперь новые технологии могут укрепить этот успех.

Фото: flickr.com by plenty.r., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака воет

Как технологии помогают понимать волков и защищать их

Биоакустика + ИИ = защита на расстоянии

Фонд Colossal совместно с Yellowstone Forever разрабатывает систему мониторинга волков на основе биоакустики и искусственного интеллекта. С помощью акустических датчиков и алгоритмов машинного обучения можно отслеживать стаи и отдельных особей по их вою — без вмешательства в дикую природу.

Поведение — в звуках

Система позволит лучше понять социальные взаимодействия, территориальные сигналы и эмоциональные состояния волков. Это откроет путь к более глубокому пониманию поведения этих животных.

Волк — не враг

Исследователи считают: анализ вою может помочь разрушить негативные стереотипы. Волки — сложные, чувствительные существа, и повышение осведомлённости о них поможет смягчить конфликты между людьми и дикой природой.

Уточнения

Биоакустика - область в биологии, раздел в зоологии, который занимается изучением звуковой сигнализации у животных и их звуковых взаимоотношений.



