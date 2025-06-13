Теперь волки говорят с нами — и никто не мешает им быть собой

После истребления серых волков в Йеллоустоуне в 1920-х экосистема парка изменилась. Их повторное возвращение в 1995 году помогло восстановить природное равновесие. Теперь новые технологии могут укрепить этот успех.
Биоакустика + ИИ = защита на расстоянии
Фонд Colossal совместно с Yellowstone Forever разрабатывает систему мониторинга волков на основе биоакустики и искусственного интеллекта. С помощью акустических датчиков и алгоритмов машинного обучения можно отслеживать стаи и отдельных особей по их вою — без вмешательства в дикую природу.
Поведение — в звуках
Система позволит лучше понять социальные взаимодействия, территориальные сигналы и эмоциональные состояния волков. Это откроет путь к более глубокому пониманию поведения этих животных.
Волк — не враг
Исследователи считают: анализ вою может помочь разрушить негативные стереотипы. Волки — сложные, чувствительные существа, и повышение осведомлённости о них поможет смягчить конфликты между людьми и дикой природой.
Биоакустика - область в биологии, раздел в зоологии, который занимается изучением звуковой сигнализации у животных и их звуковых взаимоотношений.
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