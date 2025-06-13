Катастрофа 2015 года оставила Казахстан без 80 % сайгаков — и теперь ясно, почему

Весной 2015 года в Казахстане погибло около 200 000 сайгаков — 80 % местной популяции. Это стало одной из самых масштабных экологических трагедий в истории региона. Первоначально причины гибели были неясны, выдвигались версии о токсичном топливе и резких перепадах температур.

Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Chekanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сайгак

Почему в Казахстане массово вымирали сайгаки

Учёные установили: причиной стала бактерия Pasteurella multocida, которая в условиях аномального потепления вызвала у животных геморрагическую септицемию. Из-за изменений климата она размножалась быстрее, чем обычно, провоцируя стремительное заражение.

Уроки на будущее

Подобные случаи повторились в Монголии в 2017 и 2018 годах. Однако благодаря опыту 2015 года, экологи и ветеринары смогли оперативно реагировать на новые вспышки и снизить ущерб для популяции.

Популяция восстановилась

Сегодня численность сайгаков в Казахстане превысила 2,8 миллиона. Этому способствовали меры по охране природы, восстановлению степных экосистем и усилению контроля за браконьерством.

Уточнения

Сайга́к - парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп.

