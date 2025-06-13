Они не кусаются просто так — иногда это крик о помощи

Молодые кошки часто кусаются во время игры — это естественный этап развития. Так они учатся контролировать силу укуса. В детстве этому способствуют мать и другие котята из помёта. Со временем такие укусы становятся мягче или исчезают.
Взрослая кошка может слегка покусывать хозяина в момент ласки. Это не агрессия, а форма привязанности. Такие "укусы любви" не причиняют боли и служат элементом общения.
Язык тела предупреждает
Важно уметь распознавать сигналы кошки: прижатые уши, подёргивающийся хвост, внезапная напряжённость тела. Эти признаки говорят о том, что кошка возбуждена и может начать грубую игру или укусить.
Агрессия без причины? Она есть
Иногда кошка может укусить из-за перенаправленной агрессии — когда её раздражил кто-то другой (например, чужое животное за окном), а вы просто оказались рядом. Это не злоба, а реакция на стресс.
Когда стоит идти к ветеринару
Если у кошки меняется поведение, появляется раздражительность, снижается аппетит или виден дискомфорт при еде, возможны проблемы со здоровьем. Часто за агрессией скрываются стоматологические болезни, артрит или боли в животе. В этом случае важно показать питомца специалисту.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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