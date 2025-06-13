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Пернатый конфликт на улице: кто нападает и почему это всех удивляет

1:07
Зоосфера

Министерство экологии Московской области сообщает об учащении конфликтов между воронами и совами. Весной совы переселяются ближе к городам и пригородам, где проще охотиться на грызунов. Это приводит к частым встречам с воронами, живущими колониями.

Ворона
Фото: Own work by Muhammad Mahdi Karim
Ворона

Почему в Подмосковье вороны нападают на сов

Вороны воспринимают сов как угрозу и активно пытаются вытеснить их с "своих" участков, особенно если поблизости находятся гнёзда с птенцами. Агрессивное поведение — способ защиты ресурсов и потомства.

Естественная конкуренция в природе

По словам министра экологии В. Мосина, такие конфликты — часть нормального природного баланса. Совы — опытные хищники, умеющие справляться с враждебным поведением других птиц.

Интеллект и роль в экосистеме

Несмотря на агрессию, вороны — одни из самых умных птиц. Они способны различать смерть, испытывать страх и адаптироваться к условиям. Как и совы, они играют важную роль в поддержании баланса в природе.

Уточнения

Экосисте́ма — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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