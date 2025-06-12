Новое исследование изменит взгляд на уход за питомцами

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Зоосфера

Исследование, опубликованное в журнале Veterinary Record, опровергает миф об угрозе ранней стерилизации. Было проанализировано более 2000 клинических записей 584 домашних кошек. Установлено: стерилизация в возрасте 4–6 месяцев не влияет на массу тела и упитанность ни в зрелом, ни в пожилом возрасте.

Котята с разным цветом глаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котята с разным цветом глаз

Ранняя стерилизация котят не опасна

Самцы, как правило, весят больше и выглядят упитаннее, чем самки. Также выяснилось: густая шерсть визуально делает кошку полнее, что может вводить в заблуждение даже опытных владельцев и ветеринаров.

Стерилизация до половой зрелости — польза для всех

Специалисты подчёркивают: стерилизация до наступления половой зрелости помогает предотвратить нежелательные помёты и сдерживать рост популяции бездомных животных. При этом здоровье кошек остаётся в норме.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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