Хищники меняют прописку: что происходит в центральной России

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во Владимирской области впервые зафиксированы золотистые шакалы — вид, ранее встречавшийся только на юге страны. Местные жители заметили "странных волков", а ДНК-анализ подтвердил: это действительно шакалы.

Фото: flickr.com by Бернар ДЮПОН, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Черноспинный шакал

Шакалы добрались до центра России

Учёные объясняют миграцию хищников глобальным изменением климата. За последние годы шакалов уже видели в Ленинградской, Архангельской областях и Подмосковье. Ранее для этих регионов они были несвойственны.

Опасность для природы и людей

По словам специалистов, появление шакалов может нарушить экосистему: они вытесняют местных хищников и могут быть носителями опасных паразитов. Их распространение требует наблюдения и осторожности.

Жители уже встречают новых соседей

В Московской области женщина сняла на видео зверя, подошедшего к её дому. Сначала она подумала, что это лиса, но охотники опознали в нём шакала. Такие случаи становятся всё более частыми.

Уточнения

Шака́л - обобщённое название трёх или четырёх видов семейства псовых (Canidae), обитающих в Африке, Азии и Юго-Восточной Европе.

