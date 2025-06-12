Хищники меняют прописку: что происходит в центральной России

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1:05
Зоосфера

Во Владимирской области впервые зафиксированы золотистые шакалы — вид, ранее встречавшийся только на юге страны. Местные жители заметили "странных волков", а ДНК-анализ подтвердил: это действительно шакалы.

Черноспинный шакал
Фото: flickr.com by Бернар ДЮПОН, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Черноспинный шакал

Шакалы добрались до центра России

Учёные объясняют миграцию хищников глобальным изменением климата. За последние годы шакалов уже видели в Ленинградской, Архангельской областях и Подмосковье. Ранее для этих регионов они были несвойственны.

Опасность для природы и людей

По словам специалистов, появление шакалов может нарушить экосистему: они вытесняют местных хищников и могут быть носителями опасных паразитов. Их распространение требует наблюдения и осторожности.

Жители уже встречают новых соседей

В Московской области женщина сняла на видео зверя, подошедшего к её дому. Сначала она подумала, что это лиса, но охотники опознали в нём шакала. Такие случаи становятся всё более частыми.

Уточнения

Шака́л - обобщённое название трёх или четырёх видов семейства псовых (Canidae), обитающих в Африке, Азии и Юго-Восточной Европе.

Автор Дмитрий Тезнев
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