Хищники меняют прописку: что происходит в центральной России

Во Владимирской области впервые зафиксированы золотистые шакалы — вид, ранее встречавшийся только на юге страны. Местные жители заметили "странных волков", а ДНК-анализ подтвердил: это действительно шакалы.
Учёные объясняют миграцию хищников глобальным изменением климата. За последние годы шакалов уже видели в Ленинградской, Архангельской областях и Подмосковье. Ранее для этих регионов они были несвойственны.
Опасность для природы и людей
По словам специалистов, появление шакалов может нарушить экосистему: они вытесняют местных хищников и могут быть носителями опасных паразитов. Их распространение требует наблюдения и осторожности.
Жители уже встречают новых соседей
В Московской области женщина сняла на видео зверя, подошедшего к её дому. Сначала она подумала, что это лиса, но охотники опознали в нём шакала. Такие случаи становятся всё более частыми.
Шака́л - обобщённое название трёх или четырёх видов семейства псовых (Canidae), обитающих в Африке, Азии и Юго-Восточной Европе.
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