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Хвостатые получат паспорта: россиян хотят обязать регистрировать своих питомцев

0:47
Зоосфера

В России могут обязать владельцев животных регистрировать своих питомцев.

кот смотрит телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот смотрит телевизор

Депутат Госдумы Ткачев рассказал, что число бездомных животных в России в 2025 году составляет почти 3,6 миллиона. Ранее 50-98 процентов из них были домашними питомцами.

Обязательная регистрация питомцев сейчас действует только в 19 регионах, ее хотят распространить на всю Россию.

"Это приведет к снижению количества бездомных животных, а также повысит шансы вернуть потерявшихся питомцев домой", — сказано в обращении.

Депутат предложил назвать документ о регистрации питомца "Котопаспорт" или "Паспорт для хвостика", пишет KP. RU.

Уточнения

Па́спорт (фр. passeport, итал. passaporto от лат. passer — проходить и port (порт) — ранее так называлось письменное разрешение на переход или «выход из порта») — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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