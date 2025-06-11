Самые дружелюбные собаки 2025 года: 16 пород, которые простят тебе все ошибки

3:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если мысль о четвероногом друге всё чаще не даёт вам покоя — вы не одиноки. С каждым годом всё больше людей решаются на первую собаку. Но с чего начать, если раньше никогда не было пушистого друга?

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака породы ши-пу мальтипу

Выбор собаки — это не просто про симпатию с картинки. Для новичков особенно важно, чтобы питомец был дружелюбным, легко обучаемым и не требовал сложного ухода. И такие породы есть! Вот 16 лучших вариантов для тех, кто только начинает путь собаковладельца.

Лабрадор-ретривер

Самая популярная собака в Британии — не зря. Добродушный, умный и преданный. Любит движение и не выносит одиночества — зато отдаёт любовь сторицей.

Ши-тцу

Миниатюрный, спокойный и ласковый. Ему не нужно много места и физических нагрузок, а шерсть радует глаз. Настоящая диванная собака для семьи или пожилых людей.

Бернский зенненхунд

Гигант с мягким сердцем. Спокойный, терпеливый и подходящий даже для новичков. Единственная сложность — много шерсти, но зато сколько обнимашек!

Кавалер кинг чарльз спаниель

Обожает людей, особенно детей. Тихий, нежный и без капризов. Подходит для квартиры и не требует ежедневного марафона.

Пудель

Интеллект + гипоаллергенная шерсть + выбор по размеру — стандарт, мини, той. Умен, легко обучаем, дружелюбен. Один из фаворитов новичков.

Колли

Если вы активны, колли станет верным партнёром. Красив, предан, легко дрессируется. Главное — не скучать и больше гулять.

Боксер

Весёлый, сильный и очень ориентирован на людей. Обожает детей и любит ласку. Не требует сложного ухода и часто улыбается.

Бишон фризе

Комочек белого счастья! Не линяет, любит компанию и подходит для квартирной жизни. Только не забудьте про регулярный груминг.

Золотистый ретривер

Как и лабрадор, ретривер — это нежность, ум и дружелюбие. Легко обучается и радуется каждому моменту рядом с хозяином.

Йоркширский терьер

Мини-собачка с большим сердцем. Компактный, ласковый, но требует терпения в дрессировке. Шерсть — как у человека, но стричь нужно часто.

Уиппет

Любит побегать, но ещё больше — понежиться на диване. Очень человекоориентированный, подходит даже для небольших квартир.

Бостонский терьер

Компактный и весёлый, почти не линяет и прекрасно ладит с детьми. Отличный вариант для городских будней.

Папийон

Умный, активный и удивительно обучаемый. Прекрасен в маленьких пространствах и быстро привязывается к семье.

Мягкошерстный пшеничный терьер

Среднего размера, мягкий на ощупь и добрый внутри. Требует прогулок, но не устраивает хаоса в доме.

Английский спрингер-спаниель

Обожает хозяина и стремится угодить. Идеален для активных новичков, готовых уделять время тренировкам.

Мальтийская болонка

Милый, белоснежный и уютный. Любит полежать рядом и не требует долгих прогулок. Дружелюбный и легко обучаемый малыш.

Как выбрать

Главное — честно оцените свой ритм жизни, жилищные условия и готовность к обучению. Эти породы — настоящие находки для новичков: они легко адаптируются, не требуют слишком сложного ухода и обожают людей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

