Киты посылают нам сигналы? Учёные в шоке от попыток общения горбатых китов с людьми

3:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте: вы плывёте в лодке, и вдруг рядом с вами из воды выныривает кит — один из самых больших обитателей Земли. Он не просто выпрыгивает в воздух или пускает пузыри… он делает это в вашу сторону. Осознанно. И, возможно, пытается вам что-то сказать.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает в воде

Пузырьки — не просто шоу

Горбатые киты известны своим интеллектом и сложной системой охоты: они окружают косяки рыбы кольцом из пузырей, буквально "загоняя" добычу в ловушку. Учёные давно догадывались, что такое коллективное поведение требует слаженного общения.

Но теперь всё стало куда интереснее: киты начали использовать пузырьковые кольца вне охоты, и — внимание — в сторону людей.

Они отвечают нам

В 2021 году исследователи из Института SETI попытались поговорить с китом по имени Твен. Через подводный динамик они воспроизводили китовые звуки — и Твен отвечал. В 2024 году учёные пришли к выводу, что крики китов в моменты охоты — это целенаправленные инструкции, а не хаотичный шум.

Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Marine Mammal Science, внимание переключилось на доброжелательные контакты с людьми. Киты создавали пузырьковые кольца, приближаясь к лодкам и пловцам, наблюдали за их реакцией, словно проверяя, услышаны ли они.

"Они пускают кольца из пузырей в нашем направлении, явно пытаясь игриво взаимодействовать, наблюдать за нашей реакцией или участвовать в какой-то форме общения", — говорит д-р Фред Шарп, соавтор исследования.

Как радиосигналы из космоса

Команда Whale-SETI — совместный проект SETI и Калифорнийского университета — собрала данные о 12 случаях такого поведения, включая 39 пузырьковых колец от 11 китов. Удивительно, но киты подплывали добровольно. И делали это по всему миру.

Исследователи сравнивают эти попытки общения с тем, как мы анализируем загадочные радиосигналы из глубин космоса — так называемые "кандидатные сигналы". Возможно, пока мы ищем контакт с инопланетянами, разумные сигналы уже поступают от обитателей Земли.

Что дальше

Whale-SETI планирует использовать свои наблюдения для создания алгоритмов на базе ИИ, которые смогут расшифровывать не только китовые сигналы, но и потенциальные послания внеземных цивилизаций.

"Мы верим, что киты — не просто разумные создания. Они могут стать ключом к пониманию, как выглядит настоящее межвидовое общение", — говорит морская фотограф ДжодиФредиани.

Разум рядом — стоит только прислушаться

В то время как человечество мечтает установить контакт с внеземными цивилизациями, самые загадочные сигналы могут исходить не из космоса, а из глубин океана. Горбатые киты, своим поведением, словно зовут нас к диалогу — не языком слов, а языком чувств, жестов и пузырей. Быть может, настало время не искать разум где-то далеко, а научиться распознавать его прямо здесь, рядом с нами.

Уточнения

Киты́ - морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

