Топ-10 самых спокойных собак: если в вашем доме нужен не охранник, а уют

4:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь мечтали о собаке, с которой можно спокойно читать книгу, смотреть фильмы и просто наслаждаться тишиной? Не всем нужны энергичные спутники для пробежек или охраны — кому-то хочется пушистого антистресса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака лежит на диване

В последние годы собак в домах стало больше: пандемия, удалёнка и желание душевного уюта сделали своё дело. Но вот вопрос: какую породу выбрать, чтобы в доме воцарились покой и гармония?

Мы собрали 10 самых спокойных и ласковых пород собак, которые идеально впишутся в размеренную жизнь — будь то в квартире или загородном доме. Они не будут устраивать гонки по комнатам, лаем будить соседей и требовать постоянной активности. Зато подарят главное — душевное тепло.

Бергамская овчарка — спокойствие в образе художника

Эта эффектная шерсть похожа на дреды? Да. Требует много ухода? Нет. Бергамская овчарка удивляет не только внешностью, но и характером: уравновешенная, внимательная, преданная и мягкая по отношению к хозяевам. А ещё - одна из самых бесконфликтных пород по версии Американского клуба собаководства.

Кавалер кинг чарльз спаниель — собака на коленках

Идеальный питомец для тех, кто мечтает о "подушке с глазами". Эти очаровательные спаниели обожают уют, тишину и человеческое внимание. С радостью свернутся клубочком рядом и будут сопровождать вас хоть целый день. Любят всех — от малышей до бабушек.

Тибетский спаниель — маленький философ

Сдержанный, ласковый и со слегка кошачьими привычками. Не ждите от тибетского спаниеля активных игр на улице, зато дома он проявит чудеса чуткости. А ещё, несмотря на спокойствие, он с удовольствием покажет характер на соревнованиях по аджилити.

Французский бульдог — очаровательный домосед

Популярность этой породы растёт с каждым годом, и не зря. Компактный, не шумный, любит подремать и дружелюбен к детям и животным. Это идеальный спутник для городской жизни и домашних объятий.

Ирландский волкодав — гигант с мягким сердцем

Не стоит пугаться размеров: внутри этого исполина — чувствительная и спокойная душа. Волкодавы редко суетятся, чутко реагируют на эмоции хозяев и умеют держать паузу. Их уважение и нежность — настоящая находка для терпеливых владельцев.

Кламбер-спаниель — уравновешенный аристократ

Редкость в наших краях, но достойная внимания. Эти собаки тяжеловесны внешне, но невероятно добры и вдумчивы. Их описывают как "уважаемых соседей по дому" — спокойных, ласковых, но надёжных.

Пекинес — миниатюрный император

Да, он может быть упрям. Но если заслужите его уважение — получите самого нежного компаньона. Пекинесы не терпят суеты, ценят ритуалы и с удовольствием будут проводить время в уюте домашнего очага.

Бурбуль — спокойствие под защитой

Мощный и внушительный бурбуль может быть невероятно ласковым с членами семьи, особенно с детьми. Но стоит помнить: новичкам будет трудно — характер требует опыта, внимания и чёткой социализации.

Сенбернар — мягкая сила

Он огромный. Но он и самый настоящий нянь. Сенбернары славятся терпением, добротой и спокойствием. Если в доме есть дети — лучшего друга для них не найти.

Бассет-хаунд — воплощение флегматичности

Уши до пола, взгляд задумчивый — и никаких резких движений. Бассет-хаунды — настоящие философы собачьего мира. Им важно быть рядом с хозяином, обнюхивать мир в своём темпе и дарить настоящее, крепкое собачье дружелюбие.

Если вам нужна собака, с которой можно просто быть, не суетясь и не бегая марафоны по утрам — эти породы станут идеальными спутниками. Спокойствие, надёжность и нежность — вот их главные черты.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

