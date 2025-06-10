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Зачем сороки устраивают похороны — странное поведение объяснено

Зоосфера

Громкий голос, блестящие перья и подозрительный ум — всё это о сороке. Эту птицу часто недооценивают. Она стала героиней мифов и шуток, а слово "сорока" в обиходе приобрело уничижительное значение. Однако за её внешним шумом скрывается интеллект, который поражает даже учёных.

Сорока
Фото: flickr.com by Michał Matyjasik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сорока

Сорока (Pica pica) — представитель семейства врановых, признанного самым умным среди птиц. Её повадки, изобретательность и поведение на грани человеческих — от узнавания себя в зеркале до командной стратегии охоты.

Почему сороки кажутся такими шумными

Резкие крики этих птиц могут раздражать, но это их способ общаться. Громкие звуки — система сигналов: предупредить сородичей об опасности, собрать стаю, сообщить о найденной еде. Существуют и более "интимные" звуки — негромкие щебеты и протяжные "песни", с помощью которых сороки, по мнению орнитологов, будто бы разговаривают друг с другом.

Взгляд на внешность

Сороку невозможно спутать с другой птицей. Чёрно-белое оперение с перламутровыми переливами зелени, фиолетового и синего на голове и груди делает её подлинным украшением полей и окраин. Хвост такой длины, что может сравняться с телом, а силуэт вытянутый и выразительный.

Где живут сороки

На просторах Европы и Азии сороки обитают повсеместно, особенно охотно — рядом с человеком. В Греции и на Кипре они селятся в оливковых рощах, на свалках, возле ферм и вдоль дорог. Они предпочитают места, где есть деревья или кустарники, и не боятся соседства с людьми — напротив, пользуются всеми преимуществами такого соседства.

Что едят

Сорока — настоящая всеядная выдумщица. В её меню — насекомые, жуки, черви, улитки, мелкие грызуны, лягушки, а также яйца и птенцы других птиц. Не гнушается она и растительной пищей: злаками, плодами, орешками. Свалки и дороги — тоже источник питания: здесь сороки находят погибших животных и собирают остатки пищи.

Ум выше облаков: интеллектуальные рекорды

Сороки удивляют даже нейробиологов. Эти птицы:

  • Узнают себя в зеркале.
  • Могут использовать инструменты.
  • Запасают еду, причём с продуманной стратегией.
  • Участвуют в похоронных "церемониях" — собираются у погибших сородичей.
  • Охотятся сообща или организуются для защиты.

Узнавание отражения в зеркале ранее считалось уникальной человеческой способностью. Однако эксперименты показали: сороки способны отличить себя от других. На шее птицы делали отметку безвредной краской. Увидев себя в зеркале, сорока начинала чесать именно это место, показывая, что понимает: перед ней — она сама.

Мифы, суеверия и правда

В Европе сороки окружены негативными мифами. Их обвиняли в воровстве украшений и в том, что они якобы вытесняют других птиц. В британской мифологии — это вестники смерти, в славянской — хитрые воришки. Однако современные исследования опровергают эти суеверия: сороки скорее избегают блестящих предметов, чем пытаются их утащить.

Более того, на сокращение численности других видов влияют вовсе не сороки, а разрушение естественной среды — вырубка лесов, загрязнение, урбанизация. Об этом говорит и Греческое орнитологическое общество.

Зато в Китае и Корее сорока — символ счастья, любви и удачи. Там к ней относятся с уважением.

Сорока — это не просто "болтливая" птица, а настоящий феномен в перьях. Ум, выживаемость, способность адаптироваться и взаимодействовать — качества, за которые её можно не только простить, но и восхищаться.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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