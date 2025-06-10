В Приморье дикий олень зашёл в детский сад — и умилил весь интернет

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Утро в селе Воздвиженка (Приморский край) началось неожиданно: на территорию детского сада вышел пятнистый олень, спокойно прошёл мимо детей и воспитателей, а затем отправился на прогулку по дачным участкам.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оленёнок

Гость из леса — без паники

По словам очевидцев, животное выглядело неагрессивным и явно растерянным, но не пугливым. Дети и взрослые не стали тревожить лесного гостя, и олень, осмотрев территорию детсада, направился дальше — в сторону дач, сообщает vostokmedia.com

Олень вызвал волну умиления в сети

Появление дикого животного активно обсуждается в соцсетях. Жители делятся впечатлениями и комментируют случившееся с иронией и сочувствием:

"Ути какой красивый"

"Жалко его"

"Родители в детсад привели, а он на дачи побежал…"

"Такой милый. Бэмби"

Что с ним будет дальше — неизвестно

Пока непонятно, откуда прибежал олень, как он оказался так близко к людям и в каком он сейчас состоянии. Судя по всему, животное не травмировано и, возможно, просто сбилось с маршрута.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.

