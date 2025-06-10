Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака тянет поводок: один простой приём меняет всё за пару прогулок
Голубой лёд и авокадо: раскройте летние тренды в маникюре, которые покорят всех вокруг
Фотиния на вашем участке: как обрезка защитит от болезней и сделает кусты более пышными
Турция и Египет в топе: как россияне планируют летние каникулы с детьми в 2025?
Получи тело мечты этим летом: привычки, которые помогут похудеть и избавят от целлюлита
Эти двигатели рвут шоссе, как бумагу — 1000 лошадей, которые невозможно укротить
Добавьте этот продукт в борщ — и получите насыщенный вкус, как из печи
Цены на авто в Ростове посыпались: эти модели каждый день стоят всё меньше
Сын Михаила Круга сделал предложение возлюбленной в Таиланде

В Приморье дикий олень зашёл в детский сад — и умилил весь интернет

1:08
Зоосфера

Утро в селе Воздвиженка (Приморский край) началось неожиданно: на территорию детского сада вышел пятнистый олень, спокойно прошёл мимо детей и воспитателей, а затем отправился на прогулку по дачным участкам.

Оленёнок
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оленёнок

Гость из леса — без паники

По словам очевидцев, животное выглядело неагрессивным и явно растерянным, но не пугливым. Дети и взрослые не стали тревожить лесного гостя, и олень, осмотрев территорию детсада, направился дальше — в сторону дач, сообщает vostokmedia.com

Олень вызвал волну умиления в сети

Появление дикого животного активно обсуждается в соцсетях. Жители делятся впечатлениями и комментируют случившееся с иронией и сочувствием:

  • "Ути какой красивый"

  • "Жалко его"

  • "Родители в детсад привели, а он на дачи побежал…"

  • "Такой милый. Бэмби"

Что с ним будет дальше — неизвестно

Пока непонятно, откуда прибежал олень, как он оказался так близко к людям и в каком он сейчас состоянии. Судя по всему, животное не травмировано и, возможно, просто сбилось с маршрута.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Последние материалы
Двигатель задыхается, тяги нет, расход растёт — катализатор под подозрением: срезать или терпеть
Кошка всё расскажет ушами — вы просто не знали, куда смотреть
Очередной рубеж пал: Россия выдавливает ВСУ за Днепр — карта войны обновлена
Венгрия подняла бунт в Брюсселе: Европа на пороге энергетического краха
ВОЗ выступила с тревожным предупреждением: забудьте об этих диетах летом 2025 года
Ани Лорак показала красавицу-дочь в день рождения наследницы
Ножницы против судьбы: стрижки, которые меняют не только волосы, но и жизнь
Фермер из Чувашии значительно увеличила сбор картофеля: рецепт успеха
Непоправимый урон для нейронов: что происходит, когда вы выпиваете до отключки
Дешевле некуда: чем дачники подкармливают почву без удобрений и затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.