В Приморье дикий олень зашёл в детский сад — и умилил весь интернет

Утро в селе Воздвиженка (Приморский край) началось неожиданно: на территорию детского сада вышел пятнистый олень, спокойно прошёл мимо детей и воспитателей, а затем отправился на прогулку по дачным участкам.
По словам очевидцев, животное выглядело неагрессивным и явно растерянным, но не пугливым. Дети и взрослые не стали тревожить лесного гостя, и олень, осмотрев территорию детсада, направился дальше — в сторону дач, сообщает vostokmedia.com
Появление дикого животного активно обсуждается в соцсетях. Жители делятся впечатлениями и комментируют случившееся с иронией и сочувствием:
"Ути какой красивый"
"Жалко его"
"Родители в детсад привели, а он на дачи побежал…"
"Такой милый. Бэмби"
Пока непонятно, откуда прибежал олень, как он оказался так близко к людям и в каком он сейчас состоянии. Судя по всему, животное не травмировано и, возможно, просто сбилось с маршрута.
Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни, или плотноро́гие (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид.
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