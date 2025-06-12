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Шум, бег и испуганные тапки: вот зачем коты устраивают скачки

3:12
Зоосфера

Казалось бы, только что лежал пушистым клубком на подоконнике, и вот уже проносится сквозь комнаты, опрокидывая тапки и пугая всех домашних. Это не одержимость, не полтергейст и не призрак в кладовке — это кот. А точнее, тот самый "тыгыдык".

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Такое поведение не должно вызывать удивление: у котов есть на это целых 11 логичных причин. И большинство из них — вовсе не признак безумия, а естественная часть кошачьей жизни.

1. Включился охотник

Даже самый домашний котик — прирождённый хищник. И иногда его охотничьи инстинкты требуют выхода: начинается погоня за невидимой добычей, прыжки, лазанье по шкафам и "засады" из-за угла.

2. Энергия зашкаливает

После долгого сна или скучного дня у кошки накапливается столько энергии, что выброс неизбежен. Беготня — способ выпустить лишнее и не взорваться от переизбытка.

3. Эмоциональный перегруз

Особенно у молодых котов нервная система может остро реагировать на всё новое. Перестановка, новый запах, человек или шум — и вот уже включается режим "сумасшедшая пуля".

4. Ночь зовёт

Кошки активны в сумерках. И если в три ночи начался "гон", виноваты не вы, а природа.

5. Влияние породы

Некоторые породы по натуре подвижнее других. Тайцы и бурманцы обожают быть в центре событий. А вот британцы предпочитают тишину и покой, так что тыгыдык у них — редкость.

6. Эффект толпы

Если в доме несколько кошек, они могут подхватывать повадки друг друга. Один начал носиться — второй подключился. Это не сговор, а дружеская синхронизация.

7. Игрушки и лазалки

Чем богаче обстановка — тем веселее жизнь. Игрушки, когтеточки, полки — всё это провоцирует на "высокоскоростные трюки".

8. Готовимся в туалет

Бег перед делами в лотке — это не странность, а физическая подготовка. Движение помогает наладить пищеварение.

9. Требуется внимание

Если котик скачет по подушке в шесть утра — значит, настал час кормёжки. Или игр. Или просто хочется, чтобы вы уже встали.

10. Гормональный взрыв

В период течки или охоты поведение может резко меняться. Это не баловство, а реакция организма на внутренние изменения.

11. Проблемы со здоровьем

Если бег сопровождается шаткой походкой или резкими отклонениями в движении, это может быть сигналом боли или дискомфорта. Лучше не откладывать визит к ветеринару.

Не ругайте — играйте

За каждым "тыгыдыком" скрывается либо игра, либо нужда, либо способ выразить чувства. Коты не ведут себя странно — они просто живут своей природной жизнью. А если ответить на их порыв не криком, а игрой, то получатся не гонки, а настоящее весёлое общение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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