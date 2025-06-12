Самые большие домашние кошки: кого не удержать на руках

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они выглядят как дикие хищники, но ведут себя как плюшевые питомцы. Самые крупные домашние кошки поражают не только своими размерами, но и грациозностью, спокойствием и интеллектом. Завести такую породу — значит впустить в дом настоящего кошачьего великана с добрым сердцем.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Кто они — пушистые гиганты

Крупные породы отличаются не только массой и ростом, но и сложностью характера, необходимостью активных игр, специфическим уходом и… любовью к людям. Некоторые из них достигают веса 15 кг и окончательно формируются только к 3-4 годам. Причём самцы заметно крупнее самок, иногда на целых 6 кг.

В рейтинг вошли самые эффектные породы — от гибридов с дикими предками до старинных представителей европейской селекции.

Топ-10 крупных кошек

Саванна

Гибрид сервала и домашней кошки. Ростом до полуметра, весом до 15 кг. Энергичная, умная и любит прыгать выше холодильника. Мейн-кун

Один из самых узнаваемых гигантов. Вес до 10 кг, мощный хвост и кисточки на ушах. Добродушный, но нуждается в заботе и играх. Чаузи

Атлетичный красавец с диким обликом и весом до 15 кг. Подвижный, контактный и обожает активное времяпрепровождение. Сибирская и невская маскарадная

Коренные российские породы весом до 10 кг. Крепкие, с густой шерстью, легко адаптируются к холоду и людям. Рэгдолл и рагамаффин

Породы-компаньоны с мягкой шерстью и расслабленным темпераментом. Вес до 10 кг, любят быть рядом с хозяином. Норвежская лесная кошка

Скандинавская "амазонка" с длинной шерстью и крепким телом. Независимая, но добрая. Британская короткошёрстная

Массивный "плюшевый мишка" с круглой мордой и уравновешенным характером. Идеален для спокойного дома. Пиксибоб

Домашняя "рысь" с коротким хвостом. Мускулистый, вес до 7 кг, преданный и выразительный. Турецкий ван

Любит воду, плавание и игры. Вес 4-6 кг, красивый пятнистый окрас. В Турции считается символом удачи. Шартрез

Французская молчаливая красавица с густой голубой шерстью. Вес до 7 кг, спокойный характер, подходит даже занятым людям.

Как выбрать крупную кошку

Важно оценить:

Время и активность : есть ли возможность играть и ухаживать?

Пространство : достаточно ли места для активных пород?

Финансы: питание, здоровье и игрушки — всё в большом размере стоит дороже.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

