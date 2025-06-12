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Самые большие домашние кошки: кого не удержать на руках

2:57
Зоосфера

Они выглядят как дикие хищники, но ведут себя как плюшевые питомцы. Самые крупные домашние кошки поражают не только своими размерами, но и грациозностью, спокойствием и интеллектом. Завести такую породу — значит впустить в дом настоящего кошачьего великана с добрым сердцем.

Мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун

Кто они — пушистые гиганты

Крупные породы отличаются не только массой и ростом, но и сложностью характера, необходимостью активных игр, специфическим уходом и… любовью к людям. Некоторые из них достигают веса 15 кг и окончательно формируются только к 3-4 годам. Причём самцы заметно крупнее самок, иногда на целых 6 кг.

В рейтинг вошли самые эффектные породы — от гибридов с дикими предками до старинных представителей европейской селекции.

Топ-10 крупных кошек

  1. Саванна
    Гибрид сервала и домашней кошки. Ростом до полуметра, весом до 15 кг. Энергичная, умная и любит прыгать выше холодильника.

  2. Мейн-кун
    Один из самых узнаваемых гигантов. Вес до 10 кг, мощный хвост и кисточки на ушах. Добродушный, но нуждается в заботе и играх.

  3. Чаузи
    Атлетичный красавец с диким обликом и весом до 15 кг. Подвижный, контактный и обожает активное времяпрепровождение.

  4. Сибирская и невская маскарадная
    Коренные российские породы весом до 10 кг. Крепкие, с густой шерстью, легко адаптируются к холоду и людям.

  5. Рэгдолл и рагамаффин
    Породы-компаньоны с мягкой шерстью и расслабленным темпераментом. Вес до 10 кг, любят быть рядом с хозяином.

  6. Норвежская лесная кошка
    Скандинавская "амазонка" с длинной шерстью и крепким телом. Независимая, но добрая.

  7. Британская короткошёрстная
    Массивный "плюшевый мишка" с круглой мордой и уравновешенным характером. Идеален для спокойного дома.

  8. Пиксибоб
    Домашняя "рысь" с коротким хвостом. Мускулистый, вес до 7 кг, преданный и выразительный.

  9. Турецкий ван
    Любит воду, плавание и игры. Вес 4-6 кг, красивый пятнистый окрас. В Турции считается символом удачи.

  10. Шартрез
    Французская молчаливая красавица с густой голубой шерстью. Вес до 7 кг, спокойный характер, подходит даже занятым людям.

Как выбрать крупную кошку

Важно оценить:

  • Время и активность: есть ли возможность играть и ухаживать?

  • Пространство: достаточно ли места для активных пород?

  • Финансы: питание, здоровье и игрушки — всё в большом размере стоит дороже.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

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