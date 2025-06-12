Самые большие домашние кошки: кого не удержать на руках

Они выглядят как дикие хищники, но ведут себя как плюшевые питомцы. Самые крупные домашние кошки поражают не только своими размерами, но и грациозностью, спокойствием и интеллектом. Завести такую породу — значит впустить в дом настоящего кошачьего великана с добрым сердцем.
Крупные породы отличаются не только массой и ростом, но и сложностью характера, необходимостью активных игр, специфическим уходом и… любовью к людям. Некоторые из них достигают веса 15 кг и окончательно формируются только к 3-4 годам. Причём самцы заметно крупнее самок, иногда на целых 6 кг.
В рейтинг вошли самые эффектные породы — от гибридов с дикими предками до старинных представителей европейской селекции.
Саванна
Гибрид сервала и домашней кошки. Ростом до полуметра, весом до 15 кг. Энергичная, умная и любит прыгать выше холодильника.
Мейн-кун
Один из самых узнаваемых гигантов. Вес до 10 кг, мощный хвост и кисточки на ушах. Добродушный, но нуждается в заботе и играх.
Чаузи
Атлетичный красавец с диким обликом и весом до 15 кг. Подвижный, контактный и обожает активное времяпрепровождение.
Сибирская и невская маскарадная
Коренные российские породы весом до 10 кг. Крепкие, с густой шерстью, легко адаптируются к холоду и людям.
Рэгдолл и рагамаффин
Породы-компаньоны с мягкой шерстью и расслабленным темпераментом. Вес до 10 кг, любят быть рядом с хозяином.
Норвежская лесная кошка
Скандинавская "амазонка" с длинной шерстью и крепким телом. Независимая, но добрая.
Британская короткошёрстная
Массивный "плюшевый мишка" с круглой мордой и уравновешенным характером. Идеален для спокойного дома.
Пиксибоб
Домашняя "рысь" с коротким хвостом. Мускулистый, вес до 7 кг, преданный и выразительный.
Турецкий ван
Любит воду, плавание и игры. Вес 4-6 кг, красивый пятнистый окрас. В Турции считается символом удачи.
Шартрез
Французская молчаливая красавица с густой голубой шерстью. Вес до 7 кг, спокойный характер, подходит даже занятым людям.
Важно оценить:
Время и активность: есть ли возможность играть и ухаживать?
Пространство: достаточно ли места для активных пород?
Финансы: питание, здоровье и игрушки — всё в большом размере стоит дороже.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.