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Мыть или не мыть: спор, который разделил владельцев котов

2:13
Зоосфера

Казалось бы, простое дело — помыть кота после прогулки. Но даже такой обычный жест заботы способен вызвать настоящий конфликт в сети. Всё из-за того, что одни считают это заботой, а другие — вмешательством в природу.

Рыжая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжая кошка

Что вызывает бурю

Среди владельцев котов давно существуют разногласия. Кто-то держит питомца исключительно дома, кто-то выпускает на улицу. Одни стерилизуют, другие выступают против. Кто-то моет, если кот испачкался, а кто-то считает это категорически недопустимым. И на первый взгляд — у каждого свои причины и опыт, которые можно понять.

Но находится особый тип комментаторов — те, кто осуждает любой шаг, который не совпадает с их собственным мнением. Им неважно, что животное испачкалось или что оно больно. Любое действие будет названо "ошибкой", "насилием" или "неправильной заботой".

Когда здравый смысл перестаёт работать

Стоило появиться истории о том, как кот испачкался и был помыт, — в комментариях тут же началась волна критики. Причём обвинения касались не только самого действия, но и мировоззрения: мол, не стоит вмешиваться в природные процессы.

При этом те же самые комментаторы не возражают, например, против стерилизации — хотя она куда более серьёзное вмешательство. Мытьё кота, по их мнению, выходит за рамки допустимого, а вот хирургические процедуры — "из заботы".

А коты что думают

Большинство котов отлично умеют заботиться о себе — и действительно редко нуждаются в купании. Но бывают исключения: улица, грязь, болезни. Иногда без помощи человека не обойтись. И в такой момент важна не чья-то критика, а конкретное действие — спокойное и заботливое.

Хозяева не обязаны быть одинаковыми

Разные ситуации требуют разных решений. У каждого владельца — свои условия, привычки, образ жизни. И пока кот любим, ухожен и чувствует себя в безопасности — это и есть настоящая забота. А категоричное осуждение только мешает.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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