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Медведи — не те, кем кажутся: мрачные факты из жизни плюшевых хищников

2:24
Зоосфера

Кажется, что бурый медведь — это просто усатый обжора, который спит полгода и ест малину. Но за этой пушистой картинкой — настоящая тайга тайн. Эти факты о жизни медведей не расскажут в школе, потому что они… ну, слишком дикие даже по меркам дикой природы.

Медвежьи танцы в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медвежьи танцы в лесу

1. Настоящая беременность у медведицы начинается только во сне

Да-да, медведица "решает", быть ли ей мамой, уже в берлоге. До этого эмбрионы просто "висят на паузе". Если медведь накопил достаточно сала (до 40% массы тела!), начинается настоящая беременность — всего 8 недель. А если жира маловато — никакого потомства не будет. Суровая биология, в которой шанс получают только хорошо упитанные.

2. Медвежата — это микроскопия на лапках

Малыш при рождении весит 400-500 граммов. Это как банка сгущёнки на фоне взрослой туши весом 300 килограммов! В 1500 раз меньше! У человека такой разницы нет даже близко. Так что первые месяцы у медведицы — это не сон, а детский сад в берлоге.

3. После родов мама-медведица даже не дремлет

Медвежонка надо греть, кормить, чесать пузико, чтобы не мучили газы. Медведица сидит в берлоге как тревожная мама с новорождённым — ни сна, ни отдыха. А детёныши за это время вырастают в 10 раз. За зиму — из шарика шерсти в медвежонка на ножках.

4. Самцы — главный кошмар детёнышей

Медвежьи самцы — это не заботливые папаши, а настоящие убийцы. Они ищут чужих медвежат, чтобы… убить. Зачем? Чтобы самка снова была готова к спариванию. Успеет "освободиться" — и можно "подать заявку" на своих. Поэтому медведицы дерутся за детёнышей до смерти. И нередко проигрывают.

5. Медведицы играют в "угадай, кто папа"

Чтобы не стать вдовой с сиротами, медведицы устраивают хитрую игру: спариваются с несколькими самцами. Каждый думает, что он отец, и не трогает детёнышей. В одном помёте может быть до трёх "разноотцовских" медвежат. И работает это куда надёжнее, чем брачный контракт.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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