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Почти вымер, а теперь множится: где снежный барс неожиданно пошёл в рост

2:12
Зоосфера

Долгие годы снежного барса считали почти призраком — настолько он скрытен и редок. Но два недавних исследования в Индии и Непале доказывают: барс не только жив, но и удивляет численностью. Исследователи наконец получили обнадёживающие данные, которые могут изменить подход к охране этого великолепного хищника.

Снежный барс
Фото: flickr.com by Steve Tracy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снежный барс

Ладакх: где леопардов больше, чем думали

В индийском Ладакхе провели крупнейшее в истории страны исследование снежных барсов: 5,9 миллиона гектаров, 950 фотоловушек, нейросети, распознающие кошек по узорам на лбу. Результат — 477 особей, что составляет почти 70% всех снежных барсов Индии. В Национальном парке Хемис выявлена самая высокая плотность хищников в мире.

Барсы и люди: соседство без конфликта

Более половины барсов в Ладакхе обитают рядом с людьми. Но конфликтов почти нет. Обилие дичи, уединённость ландшафта, культурное почтение к дикой природе, экотуризм и программы по снижению конфликтов — всё это позволяет кошкам и людям сосуществовать мирно.

Непал: маленькая страна с большой популяцией

Первое национальное исследование в Непале выявило 397 особей. Это — 10% от всей мировой популяции, хотя страна занимает лишь 2% ареала. Учёные использовали и фотоловушки, и ДНК-анализ — метод, который позволил получить максимально точные данные.

Надежда есть, но расслабляться рано

Мировая популяция снежного барса оценивается в 3920–6390 особей. Новые данные не только уточняют цифры, но и подтверждают: охрана среды обитания, уважение местных жителей и грамотный туризм работают. Эти практики могут стать образцом для других регионов Азии.

Однако угрозы остаются — климат, дороги, сокращение ареала. Барс до сих пор на грани, просто теперь мы знаем, как ему помочь.

Уточнения

И́рбис или сне́жный барс, или снежный леопард (лат. Panthera uncia, ранее — лат. Uncia uncia) — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Проживает исключительно в холодном климате.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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