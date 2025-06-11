Самые капризные псы: эти 5 пород собаки слышат вас, но делают вид, что нет

Вы зовёте, а он лениво уходит. Просите сесть, а он вдруг ложится. Кажется, вы уже на шаг от победы — и в этот момент ваш пёс просто… засыпает. Узнали кого-то? Возможно, ваш щенок относится к числу самых непослушных пород в мире.
Но не спешите ругать своего любимца. Упрямство — это не про глупость. Наоборот, эти собаки настолько умны, что часто просто не считают нужным выполнять команды. Им скучно. Им неинтересно. И они отлично это показывают.
Сегодня мы расскажем о пяти породах, которые заслужили репутацию самых капризных — и это не просто забавно, иногда с ними действительно непросто.
Но за их бунтарским характером скрывается огромное обаяние.
Афганская гончая выглядит так, будто только что сошёл с подиума в Париже. И, кажется, он об этом знает. Он невероятно умён, но выполнять команды? Только если это сочтёт достойным его внимания.
Порой создаётся ощущение, что он повинуется не вам, а делает вам одолжение. "Команды? Это для простых собак", — как будто думает он.
Басенджи не лает, но его молчаливое пренебрежение — красноречивее любого звука. Воспитывать его — как учить кошку приносить тапки.
Он с любопытством посмотрит, обдумает — и сделает по-своему. Этот пёс — чемпион по выборочному слуху. Если команда ему не по душе, он просто "не услышит".
Если команда требует больше двух шагов, бульдог, скорее всего, проигнорирует её. Не потому, что упрямый. Просто он уверен: отдых — его право.
Вы можете уговаривать, предлагать вкусняшки, даже звать на мягкий ковёр — он всё равно подумает, а стоит ли вообще напрягаться?
Чау-чау — это не та собака, которая рвётся кому-то угодить. Он верен только "своему" человеку, но даже тогда подчиняется исключительно в особом настроении.
Его не тронешь просьбами и приказами — ему важно, чтобы всё вокруг устраивало именно его. Погода, обстановка, настроение. Если хоть что-то не так, чау-чау будет занят своими делами.
Бигль — это вечный ребёнок с бесконечной энергией. Когда он находит интересный след (а это случается почти всегда), он словно уходит в другой мир.
Вы зовёте — он виляет хвостом… но уходит в противоположную сторону. Поймать его внимание — почти как поймать ветер.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.