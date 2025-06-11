Самые капризные псы: эти 5 пород собаки слышат вас, но делают вид, что нет

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы зовёте, а он лениво уходит. Просите сесть, а он вдруг ложится. Кажется, вы уже на шаг от победы — и в этот момент ваш пёс просто… засыпает. Узнали кого-то? Возможно, ваш щенок относится к числу самых непослушных пород в мире.

Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Английский бульдог

Но не спешите ругать своего любимца. Упрямство — это не про глупость. Наоборот, эти собаки настолько умны, что часто просто не считают нужным выполнять команды. Им скучно. Им неинтересно. И они отлично это показывают.

Сегодня мы расскажем о пяти породах, которые заслужили репутацию самых капризных — и это не просто забавно, иногда с ними действительно непросто.

Но за их бунтарским характером скрывается огромное обаяние.

Афганская гончая — король, который сам решает, что делать

Афганская гончая выглядит так, будто только что сошёл с подиума в Париже. И, кажется, он об этом знает. Он невероятно умён, но выполнять команды? Только если это сочтёт достойным его внимания.

Порой создаётся ощущение, что он повинуется не вам, а делает вам одолжение. "Команды? Это для простых собак", — как будто думает он.

Басенджи — собака с характером кошки

Басенджи не лает, но его молчаливое пренебрежение — красноречивее любого звука. Воспитывать его — как учить кошку приносить тапки.

Он с любопытством посмотрит, обдумает — и сделает по-своему. Этот пёс — чемпион по выборочному слуху. Если команда ему не по душе, он просто "не услышит".

Английский бульдог — чемпион в искусстве отдыха

Если команда требует больше двух шагов, бульдог, скорее всего, проигнорирует её. Не потому, что упрямый. Просто он уверен: отдых — его право.

Вы можете уговаривать, предлагать вкусняшки, даже звать на мягкий ковёр — он всё равно подумает, а стоит ли вообще напрягаться?

Чау-чау — независимый и холодный

Чау-чау — это не та собака, которая рвётся кому-то угодить. Он верен только "своему" человеку, но даже тогда подчиняется исключительно в особом настроении.

Его не тронешь просьбами и приказами — ему важно, чтобы всё вокруг устраивало именно его. Погода, обстановка, настроение. Если хоть что-то не так, чау-чау будет занят своими делами.

Бигль — симпатяга, который вас "не слышит"

Бигль — это вечный ребёнок с бесконечной энергией. Когда он находит интересный след (а это случается почти всегда), он словно уходит в другой мир.

Вы зовёте — он виляет хвостом… но уходит в противоположную сторону. Поймать его внимание — почти как поймать ветер.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

