Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адмирал Британии заговорил по-русски: в парламенте раздался смех
Болгарская недвижимость на стероидах: кому выгодно, а кто проиграет
Бег до завтрака и скачки давления: когда утренние пробежки опасны
Ксения Собчак объяснила, почему Гогунский — мужик-мечта для россиянок
Инспектор просит открыть капот: не торопитесь — это может обернуться штрафом
2,1 млн мальков каспийского лосося пополнят реки Северного Кавказа — вот куда они отправятся
Волосок к волоску: новая процедура делает брови плотными без макияжа
ВСУ экстренно меняют места подготовки: полигоны срочно перебрасывают на запад
Картофель скоро подешевеет: когда ждать цены как раньше

Спасение по-тихому: как маленький остров стал большой надеждой для исчезающего вида

1:53
Зоосфера

Спустя почти 40 лет с момента исчезновения в дикой природе зимородки-сихеки с острова Гуам (Todiramphus cinnamominus) вновь начали размножаться. Это стало возможным благодаря международным усилиям и стратегическому переселению вида на отдалённый остров, свободный от угроз.

Тихий океан
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тихий океан

Спасение на Пальмире

Атолл Пальмира, крошечный остров в Тихом океане, стал новым домом для сихеков. Это место тщательно охраняется и свободно от инвазивных видов.

Именно здесь в сентябре 2024 года были выпущены девять зимородков, выращенных в неволе в Лондонском зоопарке.

Уже спустя несколько месяцев после переселения образовались четыре пары. Они построили гнёзда, и три из них отложили яйца — настоящая сенсация для орнитологов и экологов.

Кто стоял за возвращением

Программа восстановления сихеков — это результат сотрудничества нескольких организаций, включая:

  • U.S. Fish & Wildlife Service
  • Департамент сельского хозяйства Гуама
  • The Nature Conservancy
  • Лондонский зоопарк

Совместная работа позволила не только сохранить птиц в неволе (их в мире осталось менее 150 особей), но и создать условия для их возвращения в природу.

Угроза, изменившая всё

Исчезновение сихеков в дикой природе связано с трагическим вмешательством человека.

В 1940-х годах на Гуам случайно завезли бурой бойгу — змею, которая буквально опустошила местную популяцию птиц.

Возвращать сихеков обратно на Гуам пока преждевременно — главная угроза в лице змей до сих пор не устранена.

Поэтому Пальмира стала временным, но важным шагом к долгосрочному восстановлению вида.

Уточнения

Зиморо́дки (лат. Alcedo) — род птиц семейства зимородковых. Птицы небольшого размера с яркой окраской, прямым острым клювом и коротким хвостом. Обитают около водоёмов. Основу питания составляет рыба, ракообразные, водные насекомые.
 

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка
Домашние животные
Здесь нет семьи — только статус: почему жизнь лошади жёстче, чем у волка Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Новости спорта
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Три часа на спасение: Станиславу Дужникову провели экстренную операцию против ожирения
Даже опытные ошибаются: вот почему йога не даёт вам расслабления
Макрон запретит пользование соцсетями подросткам, обеспечивая тотальный контроль за обществом
Дом под осадой муравьев? Ваша приправа знает, как устроить контратаку
Цены на продукты сдержат без жёстких мер: в Минпромторге раскрыли, как это сработает
Советский салат заиграл по-новому: классика с рыбной изюминкой
Тепло, питание и воздух изнутри: почему органическая траншея работает
Вас могут не заправить — и всё из-за канистры: вот в чём подвох
Тонкие волосы стали объёмнее без укладки: вся магия в одной геометрии
Пёс на подушке, кот у ног: что скрывает привычка делить постель с животным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.