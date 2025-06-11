Спасение по-тихому: как маленький остров стал большой надеждой для исчезающего вида

Спустя почти 40 лет с момента исчезновения в дикой природе зимородки-сихеки с острова Гуам (Todiramphus cinnamominus) вновь начали размножаться. Это стало возможным благодаря международным усилиям и стратегическому переселению вида на отдалённый остров, свободный от угроз.
Атолл Пальмира, крошечный остров в Тихом океане, стал новым домом для сихеков. Это место тщательно охраняется и свободно от инвазивных видов.
Именно здесь в сентябре 2024 года были выпущены девять зимородков, выращенных в неволе в Лондонском зоопарке.
Уже спустя несколько месяцев после переселения образовались четыре пары. Они построили гнёзда, и три из них отложили яйца — настоящая сенсация для орнитологов и экологов.
Программа восстановления сихеков — это результат сотрудничества нескольких организаций, включая:
Совместная работа позволила не только сохранить птиц в неволе (их в мире осталось менее 150 особей), но и создать условия для их возвращения в природу.
Исчезновение сихеков в дикой природе связано с трагическим вмешательством человека.
В 1940-х годах на Гуам случайно завезли бурой бойгу — змею, которая буквально опустошила местную популяцию птиц.
Возвращать сихеков обратно на Гуам пока преждевременно — главная угроза в лице змей до сих пор не устранена.
Поэтому Пальмира стала временным, но важным шагом к долгосрочному восстановлению вида.
Зиморо́дки (лат. Alcedo) — род птиц семейства зимородковых. Птицы небольшого размера с яркой окраской, прямым острым клювом и коротким хвостом. Обитают около водоёмов. Основу питания составляет рыба, ракообразные, водные насекомые.
Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.