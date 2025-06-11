Спасение по-тихому: как маленький остров стал большой надеждой для исчезающего вида

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спустя почти 40 лет с момента исчезновения в дикой природе зимородки-сихеки с острова Гуам (Todiramphus cinnamominus) вновь начали размножаться. Это стало возможным благодаря международным усилиям и стратегическому переселению вида на отдалённый остров, свободный от угроз.

Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тихий океан

Спасение на Пальмире

Атолл Пальмира, крошечный остров в Тихом океане, стал новым домом для сихеков. Это место тщательно охраняется и свободно от инвазивных видов.

Именно здесь в сентябре 2024 года были выпущены девять зимородков, выращенных в неволе в Лондонском зоопарке.

Уже спустя несколько месяцев после переселения образовались четыре пары. Они построили гнёзда, и три из них отложили яйца — настоящая сенсация для орнитологов и экологов.

Кто стоял за возвращением

Программа восстановления сихеков — это результат сотрудничества нескольких организаций, включая:

U.S. Fish & Wildlife Service

Департамент сельского хозяйства Гуама

The Nature Conservancy

Лондонский зоопарк

Совместная работа позволила не только сохранить птиц в неволе (их в мире осталось менее 150 особей), но и создать условия для их возвращения в природу.

Угроза, изменившая всё

Исчезновение сихеков в дикой природе связано с трагическим вмешательством человека.

В 1940-х годах на Гуам случайно завезли бурой бойгу — змею, которая буквально опустошила местную популяцию птиц.

Возвращать сихеков обратно на Гуам пока преждевременно — главная угроза в лице змей до сих пор не устранена.

Поэтому Пальмира стала временным, но важным шагом к долгосрочному восстановлению вида.

Уточнения

Зиморо́дки (лат. Alcedo) — род птиц семейства зимородковых. Птицы небольшого размера с яркой окраской, прямым острым клювом и коротким хвостом. Обитают около водоёмов. Основу питания составляет рыба, ракообразные, водные насекомые.





Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

