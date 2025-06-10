Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано

Каждый год человечество убивает более двух триллионов рыб — диких и выращенных. Это число почти невозможно осмыслить, и всё же их смерть часто проходит незаметно. Проблема в том, что рыбы могут страдать. И страдают — сильно и долго.
На фермах радужная форель часто умирает от удушья, просто извлечённая из воды. Она не умирает мгновенно.
Её жабры перестают работать, она судорожно глотает воздух, её тело в панике. Эти агонизирующие движения могут длиться до 25 минут.
До недавнего времени страдания животных не имели "единиц измерения". В отличие от углеродного следа или лет жизни, утраченных из-за болезни, боль — явление субъективное.
Но теперь у науки появился инструмент — Welfare Footprint Framework. Он переводит страдания в минуты боли, от лёгкой тревоги до мучительной агонии.
Исследователи применили этот подход к форели, умирающей от воздушной экспозиции. В среднем — 10 минут интенсивной боли. А иногда — более 20. Это 24 минуты страданий на каждый килограмм рыбы.
Команда использовала ЭЭГ, наблюдала за рефлексами, реакцией на страх, кислотно-щелочной баланс и истощение мышц. Боль определялась не по субъективным признакам, а по нейрофизиологическим критериям.
Даже охлаждение льдом не помогает — для таких видов, как форель, это лишь отсрочивает потерю сознания и увеличивает общее страдание.
Исследование рассматривает два метода оглушения: ударное и электрическое. При правильной настройке электрическое оглушение может избавить рыбу от сотен минут боли на каждый вложенный доллар.
Однако сбои в оборудовании, неудачное расположение электродов или усталость оператора сводят всё на нет.
Физический удар по голове эффективен в лаборатории, но его сложно масштабировать — нужна точная калибровка, автоматизация и обучение.
"Система Welfare Footprint Framework обеспечивает строгий и прозрачный подход к оценке благополучия животных, основанный на фактических данных, и позволяет принимать обоснованные решения о том, куда направлять ресурсы для достижения наибольшего эффекта", — подчёркивает исследователь Владимир Алонсо из Института Welfare Footprint.
Этот подход напоминает медицинские или экологические модели: теперь можно говорить о "минутах спасённых страданий", как говорят о спасённых жизнях.
Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания. Служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия; также боль может быть вызвана нарушениями в работе нервной системы. Выступает одним из симптомов ряда заболеваний.
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae). Название этой группы рыб заимствовано из немецкого языка: нем. Forelle (ср. др.-в.-нем. forhana).
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