Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый год человечество убивает более двух триллионов рыб — диких и выращенных. Это число почти невозможно осмыслить, и всё же их смерть часто проходит незаметно. Проблема в том, что рыбы могут страдать. И страдают — сильно и долго.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыба на мангале

Когда рыба задыхается

На фермах радужная форель часто умирает от удушья, просто извлечённая из воды. Она не умирает мгновенно.

Её жабры перестают работать, она судорожно глотает воздух, её тело в панике. Эти агонизирующие движения могут длиться до 25 минут.

Как измерить боль?

До недавнего времени страдания животных не имели "единиц измерения". В отличие от углеродного следа или лет жизни, утраченных из-за болезни, боль — явление субъективное.

Но теперь у науки появился инструмент — Welfare Footprint Framework. Он переводит страдания в минуты боли, от лёгкой тревоги до мучительной агонии.

Исследователи применили этот подход к форели, умирающей от воздушной экспозиции. В среднем — 10 минут интенсивной боли. А иногда — более 20. Это 24 минуты страданий на каждый килограмм рыбы.

Что говорят нейроны и мышцы

Команда использовала ЭЭГ, наблюдала за рефлексами, реакцией на страх, кислотно-щелочной баланс и истощение мышц. Боль определялась не по субъективным признакам, а по нейрофизиологическим критериям.

Даже охлаждение льдом не помогает — для таких видов, как форель, это лишь отсрочивает потерю сознания и увеличивает общее страдание.

Можно ли иначе?

Исследование рассматривает два метода оглушения: ударное и электрическое. При правильной настройке электрическое оглушение может избавить рыбу от сотен минут боли на каждый вложенный доллар.

Однако сбои в оборудовании, неудачное расположение электродов или усталость оператора сводят всё на нет.

Физический удар по голове эффективен в лаборатории, но его сложно масштабировать — нужна точная калибровка, автоматизация и обучение.

Почему это важно

"Система Welfare Footprint Framework обеспечивает строгий и прозрачный подход к оценке благополучия животных, основанный на фактических данных, и позволяет принимать обоснованные решения о том, куда направлять ресурсы для достижения наибольшего эффекта", — подчёркивает исследователь Владимир Алонсо из Института Welfare Footprint.

Этот подход напоминает медицинские или экологические модели: теперь можно говорить о "минутах спасённых страданий", как говорят о спасённых жизнях.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания. Служит защитным сигналом реального или предполагаемого повреждения тканей или психологического неблагополучия; также боль может быть вызвана нарушениями в работе нервной системы. Выступает одним из симптомов ряда заболеваний.



Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae). Название этой группы рыб заимствовано из немецкого языка: нем. Forelle (ср. др.-в.-нем. forhana).

