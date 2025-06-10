Кто "свой", а кто — нет? Как ваша кошка распознаёт вас, даже не глядя

Многие до сих пор считают кошек холодными и равнодушными — будто бы им всё равно, кто находится рядом. Но наука доказывает: это не так. Новое исследование, опубликованное в PLOS One, разрушает миф о кошачьем безразличии и показывает, что они узнают нас не столько по лицу, сколько… по запаху.
Предыдущие исследования показали, что только около 54% кошек могут распознать человека по лицу. Это не слишком вдохновляющий показатель. Тогда как же кошка понимает, кто перед ней?
Ответ — в обонянии. Учёные из Аграрного факультета Токийского университета под руководством Ютаро Мияири изучили, как кошки реагируют на запахи своих опекунов и незнакомцев.
Эксперимент включал 30 домашних кошек. Каждой из них давали понюхать три типа образцов:
Кошки проводили больше времени, изучая запах незнакомого человека, чем своего опекуна. Это говорит о том, что запах хозяина был им уже знаком и не требовал "дополнительной информации".
Такая же закономерность наблюдается у котят, которые дольше нюхают других кошек, но быстрее узнают свою мать.
Интересно, что у кошек активнее работает правая ноздря, когда они сталкиваются с незнакомыми ароматами. А когда запах становится знакомым — они "переключаются" на левую.
Это поведенческая особенность указывает на участие разных полушарий мозга: правое отвечает за обработку новой информации, а левое — за повторяющиеся действия. Аналогичная асимметрия была ранее обнаружена и у собак.
Для кошек запах — это не только способ узнать хозяина, но и основной инструмент взаимодействия с миром. Они трутся друг о друга и о людей, чтобы "обменяться" ароматами, снять напряжение и подтвердить принадлежность к одному социальному кругу.
Если ваша кошка после отпуска кажется отчуждённой, возможно, причина в том, что вы пахнете "по-другому". Вполне вероятно, что после душа и смены одежды, пропитанной домашними запахами, она снова начнёт вести себя привычно.
А если питомец заинтересован новым человеком — это не значит, что он ему симпатичнее. Просто его аромат ещё не изучен. И кошка займётся этим вопросом — основательно.
За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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