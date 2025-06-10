Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие собаководы полагаются на капли от блох и клещей: капнул — и на месяц можно забыть о паразитах. Но есть нюанс, который может свести эффективность средства к нулю и при этом навредить окружающей среде.

Фото: Designed be Freepik by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака потягивается

Почему важно выждать после обработки

Капли наносятся на холку — именно оттуда препарат распространяется по коже и начинает действовать. Если в этот момент искупать питомца, особенно с шампунем или отпустить плавать в водоёме, большая часть состава просто смоется.

Результат? Защита ослабевает или исчезает вовсе. А попытка нанести капли повторно грозит передозировкой.

Беда не только для собаки — но и для природы

Казалось бы, что может случиться от одной собаки в озере? Но именно обработанные питомцы становятся источником загрязнения. Вещества, входящие в состав противопаразитарных капель, чрезвычайно токсичны для водной среды.

Достаточно капли, попавшей в пруд, чтобы пострадали:

головастики,

водные рачки,

насекомые,

и другие беспозвоночные.

А если исчезнут, например, дафнии, исчезнет и рыба, для которой они — основа рациона. Так нарушается вся экосистема.

Даже крошечная доза химии, смытая с шерсти собаки, может уничтожить целый водоём.

Через сколько можно купать собаку

Чтобы не свести на нет действие препарата и не нанести вред природе, следуйте простому правилу:

После обработки выждите минимум 24 часа перед купанием в озере.

Мыть с шампунем — не раньше, чем через 48 часов.

Если вы действительно заботитесь об экологии, увеличьте этот срок.

Учёные пока не назвали точных границ полной безопасности, но каждый лишний день без купания — вклад в чистоту водоёмов.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

