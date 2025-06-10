Капли против клещей: когда они становятся опасными для окружающих

Многие собаководы полагаются на капли от блох и клещей: капнул — и на месяц можно забыть о паразитах. Но есть нюанс, который может свести эффективность средства к нулю и при этом навредить окружающей среде.
Капли наносятся на холку — именно оттуда препарат распространяется по коже и начинает действовать. Если в этот момент искупать питомца, особенно с шампунем или отпустить плавать в водоёме, большая часть состава просто смоется.
Результат? Защита ослабевает или исчезает вовсе. А попытка нанести капли повторно грозит передозировкой.
Казалось бы, что может случиться от одной собаки в озере? Но именно обработанные питомцы становятся источником загрязнения. Вещества, входящие в состав противопаразитарных капель, чрезвычайно токсичны для водной среды.
Достаточно капли, попавшей в пруд, чтобы пострадали:
А если исчезнут, например, дафнии, исчезнет и рыба, для которой они — основа рациона. Так нарушается вся экосистема.
Даже крошечная доза химии, смытая с шерсти собаки, может уничтожить целый водоём.
Чтобы не свести на нет действие препарата и не нанести вред природе, следуйте простому правилу:
Учёные пока не назвали точных границ полной безопасности, но каждый лишний день без купания — вклад в чистоту водоёмов.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
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