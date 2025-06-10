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Йога, барашки и лаванда: где скрывается идеальное лето

1:57
Зоосфера

Всё началось с любви. Любви к лаванде, к природе и к мечте. Весной 2017 года в живописных горах рядом со Сканзеном, супруги из Сентендре — Анита Барабаши и Петер Мишета — посадили свои первые кусты лаванды. Так родился семейный проект LevendulásKert Szentendre.

Бараны
Фото: commons.wikimedia.org by Wildfeuer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бараны

Но за сказкой — настоящий подвиг. Земля была каменистой, неплодородной, без воды и инфраструктуры. Казалось, будто они отправились не сажать лаванду, а в экспедицию на Марс. Месяцы физической работы, тысячи кустов, вода, привезённая из дома… Но результат того стоил.

LevendulásKert давно стал не просто садом. Это — оазис. Здесь проходят занятия йогой на свежем воздухе, звучат тибетские поющие чаши, справляют душевные свадьбы и устраивают фотосессии на фоне фиолетового моря цветов.

Анита не только вдохновительница и хозяйка сада, но и дипломированный ароматерапевт. Она создает эфирные масла и лечебные композиции, соединяя силу растений с энергией звука — теперь здесь проходят и сеансы звукотерапии.

А ещё в саду живут… барашки. Началось всё с двух, а теперь их четверо: Масзат, Пискота, Седер и Пёттём. Они помогают бороться с сорняками и участвуют в жизни сада наравне с детьми Аниты. Даже йогу на лужайке однажды решили "поддержать" своим присутствием.

Сегодня LevendulásKert — это:

  • экопродукция из лаванды;
  • арома- и звукотерапия;
  • йога и свадебные церемонии;
  • и, конечно, атмосфера, которую невозможно забыть.

"Потому что мы любим лаванду. Потому что мы верим в силу природы и заботу, которую она даёт каждому из нас”, — так звучит их девиз.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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