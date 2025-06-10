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Она хрюкает, но не свинья: у берегов Сицилии выловили морское чудо

1:52
Зоосфера

В водах Кастелламмаре-дель-Гольфо рыбаки обнаружили необычную находку — редкую акулу Oxynotus centrina, прозванную "рыбой-свиньёй" за характерный хрюкающий звук, который она издаёт вне воды. К сожалению, самка весом около 4 кг была уже мертва. Тем не менее, её появление вновь напомнило учёным о стремительных переменах в морской экосистеме.

Рыба-свинья у берегов Сицилии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба-свинья у берегов Сицилии

Кто такая рыба-свинья

Эта малораспространённая акула известна своими:

  • Необычными звуками, напоминающими хрюканье,
  • Удлинённым спинным плавником,
  • И непривычной внешностью, за что её иногда принимают за гибрид между рыбой и морской свинкой.

Несмотря на пугающее название, Oxynotus centrina совершенно безвредна для человека. Она питается мелкой рыбой и моллюсками и предпочитает глубины от 100 до 700 метров.

Почему это важно

Этот вид обитает в Атлантике и у берегов Западной Африки, но всё чаще встречается в Средиземном море. Причина — изменение климата: повышение температуры заставляет животных менять привычные ареалы обитания. И хотя такие миграции — шанс для науки, они также сигнализируют о перестройке морских экосистем.

Исследователи из лаборатории CNR уже изучили редкий экземпляр и напомнили, что "рыба-свинья" входит в число видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Морская тревога

Подобные находки показывают, как глубинные обитатели реагируют на глобальные перемены, выходя за границы привычного. Вопрос биоразнообразия становится всё более актуальным — особенно на фоне того, как потепление океана и деятельность человека воздействуют даже на те виды, о которых мало кто слышал.

Уточнения

Обыкновенная центрина или атлантическая центрина, или акула-свинья, или центрина-свинья (лат. Oxynotus centrina) — вид рода трёхгранных акул одноимённого семейства отряда катранообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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