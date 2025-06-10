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Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека

Зоосфера

Кошки кажутся независимыми, но на самом деле им так же необходима забота, как и любым другим питомцам. И хотя они умеют развлекать себя, слишком долгие периоды одиночества могут негативно сказаться на их эмоциональном состоянии. Вот что важно знать, прежде чем оставлять кошку одну дома.

Кошка у двери
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка у двери

Сколько времени кошка может быть одна?

Это зависит от возраста, здоровья и характера животного:

  • Взрослая здоровая кошка спокойно переносит одиночество до 8 часов — при условии, что у неё есть доступ к воде, еде и чистому лотку.
  • Котята и пожилые кошки требуют большего внимания: их не стоит оставлять одних дольше чем на 4-6 часов.
  • Больные кошки или питомцы с особенностями поведения нуждаются в регулярном контроле и уходе — им одиночество может навредить.

Важно: эксперты не рекомендуют оставлять кошку без присмотра дольше чем на 24 часа, даже если кажется, что всё под контролем. Это может привести к стрессу, проблемам со здоровьем или просто скуке.

Почему кошки плохо переносят одиночество?

Несмотря на репутацию одиночек, кошки формируют тесную связь с человеком. Они ищут внимания, следуют за владельцем по дому, мурлыкают, потираются о ноги и даже "разговаривают" мяуканьем. Долгое отсутствие хозяина нарушает их рутину и может вызвать тревожность.

Что делать, если уезжаете или уходите надолго?

Чтобы кошка чувствовала себя в безопасности и не скучала:

  • Оставьте достаточно воды и еды, лучше — в автоматических кормушках.
  • Убедитесь, что лоток чистый.
  • Оставьте игрушки, тоннели или когтеточки, чтобы занять её внимание.
  • Уберите опасные предметы: провода, острые или стеклянные вещи.
  • Попросите знакомого заглянуть к питомцу, особенно если вас не будет больше суток.

Кошки — куда более социальные, чем принято считать

Они могут уживаться не только с людьми, но и с другими животными. Правильно социализированные кошки с удовольствием делят дом с другими котами, собаками и даже кроликами. А значит, если вам часто приходится уезжать, возможно, стоит подумать о втором питомце — как о компании для вашей кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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