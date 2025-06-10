Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека

Кошки кажутся независимыми, но на самом деле им так же необходима забота, как и любым другим питомцам. И хотя они умеют развлекать себя, слишком долгие периоды одиночества могут негативно сказаться на их эмоциональном состоянии. Вот что важно знать, прежде чем оставлять кошку одну дома.
Это зависит от возраста, здоровья и характера животного:
Важно: эксперты не рекомендуют оставлять кошку без присмотра дольше чем на 24 часа, даже если кажется, что всё под контролем. Это может привести к стрессу, проблемам со здоровьем или просто скуке.
Несмотря на репутацию одиночек, кошки формируют тесную связь с человеком. Они ищут внимания, следуют за владельцем по дому, мурлыкают, потираются о ноги и даже "разговаривают" мяуканьем. Долгое отсутствие хозяина нарушает их рутину и может вызвать тревожность.
Чтобы кошка чувствовала себя в безопасности и не скучала:
Они могут уживаться не только с людьми, но и с другими животными. Правильно социализированные кошки с удовольствием делят дом с другими котами, собаками и даже кроликами. А значит, если вам часто приходится уезжать, возможно, стоит подумать о втором питомце — как о компании для вашей кошки.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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