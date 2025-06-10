Как успокоить собаку за секунду при звонке в дверь: попробуйте этот способ

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что делает ваша собака, когда раздаётся звонок в дверь? Если она моментально превращается в неудержимую торпеду радости (или тревоги), вы не одиноки. Многие владельцы сталкиваются с тем, что команды в такие моменты не работают, а эмоции зашкаливают. Но профессиональный дрессировщик собак Том Дэвис, работавший с известной Мисс Пичес, предлагает решение, которое действительно работает — и оно проще, чем вы думаете.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок учится спокойствию на поводке

Поводок вместо крика

Главный совет Тома звучит просто: когда в дом приходят гости — надевайте собаке поводок. Не чтобы тянуть, а чтобы наладить мгновенную, спокойную связь. Этот приём особенно полезен, если пёс ещё не умеет слушаться без поводка. С его помощью вы можете тихо и уверенно направить собаку в нужную позицию, помочь ей успокоиться и показать, что вы контролируете ситуацию.

"Поводок — как тренировочные колёсики на велосипеде: не навсегда, но очень помогает, пока собака учится", — поясняет Том.

Когда собака на поводке, вы не кричите через лай, а показываете, чего от неё ждёте: спокойное поведение, контроль над эмоциями и чёткие границы.

Почему собаки сходят с ума при виде гостей

Американский Кеннел-клуб объясняет: у большинства собак реакция на приход гостей — это смесь возбуждения, инстинктов и стресса. Они не знают, чего ждать, и это может выливаться в лай, прыжки, бег по кругу и попытки быть "главным встречающим". Без структуры и правил эти эмоции берут верх.

Как перевоспитать зумера у двери

Если ваша собака каждый раз устраивает шоу при появлении гостей, попробуйте такой сценарий:

Поводок надевается до того , как гость заходит в дом.

, Покажите собаке, что нужно спокойно сесть или лечь .

. Поощряйте спокойствие и мягко корректируйте , если эмоции зашкаливают.

, Повторяйте это каждый раз — и поведение изменится.

Простой способ — и мир у вашей входной двери

Этот приём может стать настоящим спасением, особенно если у вас эмоциональный щенок или энергичная взрослая собака. Немного практики, чёткие сигналы и ваш пёс научится встречать гостей без лая и прыжков, как настоящий воспитанный хозяин дома.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

