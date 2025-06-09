Полосатый побег: Эд хотел свободы, а получил вертолёт и фанбазу

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашняя зебра по кличке Эд больше недели держала в напряжении весь штат Теннесси, и заодно — интернет. После побега из своего стойла он стал настоящей легендой, мелькал на хайвэях, прятался в лесу и вдохновлял пользователей соцсетей на создание фейковых историй, где якобы обедает в Waffle House или автостопом покидает штат. В воскресенье путешествие закончилось: зебру поймали и переправили по воздуху в трейлер.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зебра в транспортировочном мешке

Как это было

Зебра сбежала 31 мая, всего через день после приезда в Кристиану (центр Теннесси). Владелец сообщил о пропаже сразу, но поймать беглеца оказалось непросто — Эд оказался проворным, как дикий скакун. Его видели на трассе I-24, из-за чего пришлось временно перекрыть движение. После этого зебра скрылась в лесу и начала свою "партизанскую" жизнь.

Поймали с вертолёта

Офис шерифа округа Резерфорд сообщил, что зебру нашли на пастбище и поймали с помощью авиаэкипажа. Видео поимки быстро стало вирусным: Эд, завернутый в сетку, спокойно переносится вертолётом к прицепу. Сложно поверить, что кадры с транспортировкой не сцена из фильма про сафари.

Мемы, легенды и фейковые гастроли

За время своей свободы Эд стал настоящей звездой. Его видели "в разных городах", "просящим еды" у дорог и даже в образе бизнесмена в ресторане. Социальные сети превратили зебру в феномен — за её приключениями следили сотни тысяч пользователей. Особенно активными были те, кто придумывал фейковые новости о передвижениях Эда и монтировал изображения в стиле дорожных хроник.

И это не первая звериная драма

История Эда — уже вторая за последние недели: в мае кенгуру заблокировал участок шоссе в Алабаме. Кажется, южные штаты США открывают сезон неожиданных побегов.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра, зебра Греви и горная зебра.

