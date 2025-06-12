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Кошка впадает в экстаз — запах действует на кошку сильнее, чем любимый корм

2:56
Зоосфера

Домашние кошки, несмотря на мягкие подушки и миски с кормом, тоже испытывают стресс. Им скучно, одиноко или тревожно — особенно если в доме всё меняется, а внимания мало. Но вернуть хорошее настроение кошке можно без дорогих игрушек и новомодных гаджетов.

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Иногда достаточно включить то, что работает безотказно — запахи, которые действуют на кошачий мозг, как маленькая вспышка радости. Некоторые из них вы найдёте прямо у себя дома.

Кошачья мята

Классика. В листьях растения содержится непеталактон — вещество, которое вызывает у кошек восторг, активность, мурлыканье, катание на спине и полное отключение от тревог. Эффект длится 10-15 минут, после чего животное спокойно отходит в сторону, как будто ничего и не было.

Используйте мяту в игрушках, подушечках или просто посыпьте немного на коврик — и наблюдайте за счастьем.

Валериана

Да, та самая, что помогает людям заснуть, действует на кошек похоже на мяту, но мощнее. Сначала — прилив энергии, возбуждение, а затем мягкое успокоение. Запах валерианы стимулирует кошачьи рецепторы и действует почти гипнотически.

Но не стоит злоупотреблять — слишком частое использование может вызвать перевозбуждение и потерю интереса.

Оливковое дерево

Редкий, но сильный триггер радости. Не само масло, а именно древесина — например, кухонная лопатка или доска из оливкового дерева — может внезапно стать объектом кошачьей любви.

Волокна дерева содержат вещества, схожие по действию с валерианой. Если ваш кот внезапно начал облизывать вашу деревянную ложку — вы знаете, почему.

Отбеливатель

Неожиданный участник списка. Бытовая химия с хлором содержит соединения, похожие на кошачьи феромоны. Именно поэтому после уборки питомец может прийти, тереться, кататься и даже пытаться метить территорию.

Важно: никогда не давайте кошке контактировать с концентрированными химическими средствами — только остаточный запах! И будьте осторожны с безопасностью.

Ваш запах

Запах любимого человека — самый надёжный источник покоя для кошки. Именно поэтому она ложится на вашу одежду, пока вас нет дома, залезает в шкаф к футболкам и спит на подушке, где вы только что сидели.

Оставляйте что-то с вашим запахом в тех местах, где кошка проводит время одна — это создаёт ощущение вашего присутствия и снижает тревожность.

Маленькие радости имеют большое значение

Чтобы сделать кошку счастливее, не нужно много денег. Достаточно немного внимания, чуточку понимания — и пара запахов, которые делают её мир более живым.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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