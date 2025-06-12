Еда со стола, которую вы даёте из любви, может сократить жизнь животного

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы даёте питомцу кусочек сыра, виноградинку или сладость — из добрых побуждений, "чтобы порадовать". Но именно в таких моментах кроется незаметная опасность: многие привычные для нас продукты могут буквально отравить собаку или кошку. И не потому что "много нельзя", а потому что даже чуть-чуть — уже вред.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака и еда

Чтобы сохранить здоровье животного, важно знать, что категорически не стоит класть в миску — даже в виде угощения.

Фрукты, которые нельзя

Виноград и изюм — самые коварные. Даже одна ягода может вызвать у собаки острую почечную недостаточность. Цитрусовые сильно раздражают желудок. Авокадо токсичен для кошек и птиц: он содержит вещество персин, опасное даже в малых количествах.

А косточки яблок, вишен, абрикосов — при разгрызании выделяют цианид. То же с арбузом: не мякоть, а семечки могут вызвать закупорку кишечника.

Молочка — не для взрослых

Молочные продукты часто воспринимаются как "естественные" и полезные. Но это — миф. Взрослые кошки и собаки не переваривают лактозу. Результат — вздутие, диарея, боли.

Безлактозные продукты допустимы, но только как редкое угощение. Это не замена полноценному рациону.

Кости — больше вреда, чем пользы

Варёные кости особенно опасны: они ломаются на острые куски, которые могут повредить желудок и кишечник. Даже сырые куриные шеи или говяжьи мослы — риск, особенно для животных с чувствительным пищеварением. Давать можно, но только под контролем и в исключительных случаях.

Солёное, жирное, жареное — табу

Колбаса, чипсы, жареное мясо, даже куриная кожа — это прямой путь к панкреатиту, ожирению, диабету и болезням печени. Особенно страдают кошки — их организм не справляется с жиром. А у собак возможны острые приступы с тяжёлым исходом.

Опасные сладости

Шоколад смертельно опасен — из-за теобромина, который не усваивается у кошек и собак. А ксилит, содержащийся в "диетических" сладостях, вызывает резкое падение сахара в крови у собак, судороги и даже смерть. Это не страшилка — это реальная клиническая статистика.

Что делать, если питомец съел запрет?:

Сразу звоните ветеринару. Не ждите симптомов.

Можно вызвать рвоту, если прошло не более часа (только если животное в сознании).

Дайте активированный уголь: 1 таблетка на 1 кг веса.

Не давайте молоко — это усугубит ситуацию.

Как угощать безопасно

Лучшее — это корм, подобранный по возрасту и состоянию здоровья, или сбалансированное натуральное питание, составленное с участием ветеринара.

Для радости и поощрения используйте специальные "вкусняшки" из зоомагазина: сушёные субпродукты, овощные чипсы, безопасное печенье.

Помните: настоящий уход — это не "жалко" и не "пусть поест вкусненькое", а внимательное "я хочу, чтобы ты жил дольше". Иногда любовь — это умение вовремя сказать "нет".

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

