Черепаха не такая простая: она может мстить, ревновать и сбегать

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд черепахи кажутся просто медлительными "камнями с лапками". Но за этой внешней флегматичностью скрывается удивительно тонкий ум и очень выразительный характер.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Красноухая пресноводная черепаха

Черепахи вовсе не безразличны к происходящему вокруг. Они помнят, кто их вовремя не покормил, кто получил слишком много внимания и где именно в террариуме слабое место, чтобы сбежать.

Они помнят и обижаются

Если вы однажды забыли их покормить, они могут отреагировать не сразу, но эффект будет заметен: демонстративно игнорируют еду, поворачиваются спиной или прячутся в панцирь. Это не каприз, а форма "черепашьего протеста" — спокойная, но очень выразительная.

Они умеют ревновать

Если вы уделите внимание другой черепахе, "обиженная" может начать физически отстаивать свою территорию: толкать панцирем, вставать между вами и "соперницей" или даже переворачивать её. Характер у них есть, и он не всегда мирный.

Планируют побеги и делают пакости

Черепахи — настоящие побегунцы. Они запоминают, где террариум плохо закрыт, и терпеливо часами давят стекло, надеясь открыть лазейку. Некоторые научились использовать декорации, чтобы забираться повыше и… падать, привлекая внимание.

Водные черепахи идут дальше. Они могут дергать за провод нагревателя, выключая его, или забивать фильтр камнями, "ломая" систему. Это не просто случайность, а целенаправленное действие.

Узнают, просят ласки и любят клубнику

Ум у черепах проявляется не только в саботаже. Они различают людей — узнают хозяина по шагам и могут буквально просить почесать шею, подставляя её под пальцы. Это не дрессировка — это живое общение.

Черепахи видят цвета и особенно любят красные и оранжевые оттенки — отсюда их страсть к клубнике, томатам и даже ярким игрушкам.

Музыка и настроение

У них есть и музыкальные предпочтения. Исследования показали: спокойная классическая музыка расслабляет черепах, а громкий рок — заставляет прятаться. Да, даже их панцирь — не защита от плохого настроения.

Черепахи не так просты, как кажутся. Они не просто реагируют, они думают, чувствуют, помнят — и по-своему общаются с нами.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

