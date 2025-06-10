Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воры знают ваш дом лучше, чем вы думаете: секреты безопасности перед отпуском
Вернулись домой: около 90% кеты на Камчатке оказались с метками
Не трогайте эту кнопку на скорости: из-за неё руль перестаёт слушаться
Красный флаг №1 при покупке квартиры: как отличить качественный ремонт от дешёвого флиппинга
Тайная угроза микропластика: как ваши любимые продукты могут повлиять на мозг
Эти маски спасают кожу когда нет времени на косметолога
Эликсир спокойствия: расслабляющий чай, который помогает победить бессонницу и улучшить здоровье
Он ростом 190 см: Бритни Спирс показала редкие кадры с сыном
Продажи Tesla сыплются по миру — но в Норвегии случилось неожиданное

Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь

2:58
Зоосфера

Многие уверены: если у кошки есть миска, лоток и диван, она счастлива. Но на деле такой "минимум комфорта" быстро превращается в ловушку скуки и апатии. Без движения и стимулов питомец теряет интерес к окружающему миру, начинает переедать, спать по 20 часов и порой проявлять странное или даже нежелательное поведение.

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

А ведь всё, что нужно для изменения ситуации, — не игрушки с батарейками и не дорогие тренажёры, а вещь куда более простая и фундаментальная.

Высота как природная потребность

Кошки — охотники, но ещё они — наблюдатели. В природе им жизненно важно видеть, что происходит вокруг, оставаться в безопасности, выбирать оптимальную позицию для атаки или отдыха. Именно поэтому они инстинктивно тянутся вверх.

Даже в квартире вертикальное пространство остаётся для кошки базовой потребностью. Высота даёт ощущение контроля, личную зону покоя, помогает избегать контактов, когда нет настроения (особенно это важно в семьях с детьми или другими животными).

Как устроить кошке её второй этаж

Одной устойчивой и высокой когтеточки или полки на уровне глаз взрослого человека зачастую достаточно, чтобы кошка ожила. Подумайте о многоуровневых конструкциях, полках на стене, подоконниках — кошке важно не просто сидеть, а двигаться по высоте, как по лесу или скалам.

Наблюдайте, как она с удовольствием карабкается, застывает на верхнем ярусе, следя за домом, и засыпает в полном ощущении безопасности. Это не каприз, а реализация одного из самых сильных инстинктов.

Двигательная и умственная активность

Высота — это начало. Но важно также регулярно стимулировать кошку интеллектуально и физически:

  • Используйте интерактивные игрушки — головоломки, где нужно добывать еду, решать простые задачи.
  • Устраивайте охотничьи игры: удочки-дразнилки с движением добычи — один из лучших способов утомить кошку и удовлетворить её внутреннего хищника.
  • Не обязательно покупать новое. Прячьте игрушки на пару недель, затем возвращайте — и они снова интересны.
  • Еда тоже может быть игрой. Специальные кормушки или просто разбросанные лакомства превращают приём пищи в увлекательное занятие.

Счастливая кошка — та, что занята

Когда кошке скучно — она либо спит, либо бесится. А когда у неё есть задачи, высота, интерес, — она спокойна, уверена в себе и здорова.

Не нужно сразу перестраивать квартиру в "кошкин дом". Начните с простой полки или когтеточки, уделяйте питомцу 10-15 минут в день, и вы увидите, как он меняется. Высота — это не мебель. Это точка опоры для кошачьего мира.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Последние материалы
Воры знают ваш дом лучше, чем вы думаете: секреты безопасности перед отпуском
Вернулись домой: около 90% кеты на Камчатке оказались с метками
Не трогайте эту кнопку на скорости: из-за неё руль перестаёт слушаться
Красный флаг №1 при покупке квартиры: как отличить качественный ремонт от дешёвого флиппинга
Тайная угроза микропластика: как ваши любимые продукты могут повлиять на мозг
Эликсир спокойствия: расслабляющий чай, который помогает победить бессонницу и улучшить здоровье
Эти маски спасают кожу когда нет времени на косметолога
Он ростом 190 см: Бритни Спирс показала редкие кадры с сыном
Продажи Tesla сыплются по миру — но в Норвегии случилось неожиданное
Зависшая дискета или синий экран: что угрожает американским авиарейсам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.