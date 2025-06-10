Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют

Вы уверены, что ваш пушистик здоров и проживёт долгую жизнь? А теперь задайте себе честный вопрос — вы следите за его зубами?
Большинство владельцев забывают об этом или считают неважным. Но именно зубные болезни становятся причиной преждевременной смерти у кошек. Животные с хроническими проблемами ротовой полости нередко живут не более 6-8 лет, в то время как могли бы прожить 12-15.
Если у кошки развивается заболевание зубов или дёсен, болезнетворные бактерии быстро попадают в кровоток. Они распространяются по телу, вызывая серьёзные нарушения в работе сердца, печени, почек и пищеварительной системы.
При этом животное может выглядеть бодрым и активным, но внутри него уже происходят разрушительные процессы.
Внимательный хозяин может заметить тревожные признаки:
Даже один из этих симптомов — веский повод осмотреть ротовую полость. Обратите внимание на жёлтый налёт, кровоточивость, шатающиеся зубы.
Чистка зубов — обязательный элемент ухода за кошкой. Делать это нужно специальной щёткой и пастой, не реже одного раза в два дня.
Мягкие движения, без давления, и позитивный настрой — залог успеха. Некоторые кошки привыкают к процедуре, особенно если хозяин проявляет терпение.
Регулярный уход и внимание к деталям способны подарить питомцу дополнительные годы жизни. Не ждите, пока появятся проблемы — заботьтесь заранее.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
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