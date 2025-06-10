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Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют

1:57
Зоосфера

Вы уверены, что ваш пушистик здоров и проживёт долгую жизнь? А теперь задайте себе честный вопрос — вы следите за его зубами?

Кошка на кровати
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка на кровати

Большинство владельцев забывают об этом или считают неважным. Но именно зубные болезни становятся причиной преждевременной смерти у кошек. Животные с хроническими проблемами ротовой полости нередко живут не более 6-8 лет, в то время как могли бы прожить 12-15.

Как воспаления во рту разрушают весь организм

Если у кошки развивается заболевание зубов или дёсен, болезнетворные бактерии быстро попадают в кровоток. Они распространяются по телу, вызывая серьёзные нарушения в работе сердца, печени, почек и пищеварительной системы.

При этом животное может выглядеть бодрым и активным, но внутри него уже происходят разрушительные процессы.

Какие сигналы нельзя игнорировать

Внимательный хозяин может заметить тревожные признаки:

  • кошка чешет щёку о мебель
  • жуёт корм только одной стороной
  • избегает холодной воды
  • стала чаще мочиться
  • шерсть потускнела

Даже один из этих симптомов — веский повод осмотреть ротовую полость. Обратите внимание на жёлтый налёт, кровоточивость, шатающиеся зубы.

Уход, который продлевает жизнь

Чистка зубов — обязательный элемент ухода за кошкой. Делать это нужно специальной щёткой и пастой, не реже одного раза в два дня.

Мягкие движения, без давления, и позитивный настрой — залог успеха. Некоторые кошки привыкают к процедуре, особенно если хозяин проявляет терпение.

Здоровье зубов — залог долголетия

Регулярный уход и внимание к деталям способны подарить питомцу дополнительные годы жизни. Не ждите, пока появятся проблемы — заботьтесь заранее.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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