Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот почему вы больше не захотите вешать кухонное полотенце на дверцу духовки
Пингвины-гиганты: как они стали королями моря и почему исчезли
Жемчужина Корнуолла: секрет Полперро, который скрывают от туристов
Почему солнечное место критично для компоста: вы не поверите в эти 3 причины
Болгария на грани: тысячи на акциях за сохранение лева — новости дня
Масло маслу рознь: как полезный суперфуд превратился в тормоз для похудения
10 японских моторов, которые и сейчас рвут асфальт — спустя десятилетия
Токсичный круг: волосы страдают, пока вы думаете, что спасаете их
Мягкие тренировки: 5 щадящих направлений, которые укрепят ваше тело и здоровье с возрастом

Собака дрожит, прячется, не ест — и это уже не просто испуг

2:54
Зоосфера

Страх — это базовый биологический механизм, необходимый для выживания. Он помогает собаке уйти от потенциальной угрозы, такой как громкий салют или резкий хлопок. Животное может затаиться, убежать или начать дрожать — всё это нормальная реакция организма.

Собака
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Когда страх становится фобией

Фобия — это уже неадекватный, чрезмерный страх. Собака отказывается есть, не идёт на контакт, избегает мест, где произошёл пугающий инцидент. В таком случае поведение выходит за рамки нормы и требует коррекции.

Этапы коррекции фобий

Коррекция страхов и фобий — это длительный и последовательный процесс. Важно соблюдать спокойствие, системность и чуткость.

Первый шаг — определить триггер. Это может быть конкретный предмет, звук, ситуация, место или другое животное. После этого нужно оценить интенсивность реакции: пугается ли собака слегка или пытается убежать. Это поможет выбрать метод коррекции.

Создание безопасной среды

Любая работа начинается с создания безопасной среды минимум на две недели. В это время важно:

  • исключить наказания;
  • наладить режим и ритуалы;
  • обеспечить предсказуемость;
  • убедиться, что закрыты базовые потребности: сон, питание, прогулки.

Собака в состоянии стресса не может учиться. В этот момент она — не ученик, а пациент.

Десенсибилизация

Один из проверенных методов — постепенное привыкание (десенсибилизация). Например, если собака боится фена, начните с выключенного прибора, положенного в обогащённую среду. Затем — краткое включение на расстоянии. Только после десятков успешных подходов можно сократить дистанцию.

Важно внимательно отслеживать сигналы тела собаки: напряжение, облизывание носа, зевание, отвод взгляда. Это признаки, что она испытывает дискомфорт.

Контробусловливание

Второй эффективный метод — формирование положительной ассоциации. Например, звук фена сопровождается появлением лизательного коврика с паштетом. Постепенно мозг собаки перестраивается: пугающий раздражитель становится предвестником чего-то хорошего. Что делать категорически нельзя:

  • Не использовать метод "погружения", то есть насильственное столкновение с триггером.
  • Не наказывать за страх. Это не проявление непослушания, а просьба о помощи.
  • Не игнорировать сигналы тела. Если собака показывает, что ей страшно — просто выведите её из ситуации.

Каждая собака индивидуальна. Нет универсального метода — только терпение, наблюдательность и чуткое отношение.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Домашние животные
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Мягкие тренировки: 5 щадящих направлений, которые укрепят ваше тело и здоровье с возрастом
Весь арсенал использует: стало известно, как омолаживается Дима Билан
Два способа приготовить клубнику так, чтобы потом хвастаться: простые, но эффектные рецепты
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Необычные методы: как сделать ваши дыни и арбузы настоящими сладостями лета
Между часом и пятью: почему именно это время выбирают хакеры для ночных рейдов
Пьёшь кофе, как привык с утра? Возможно, уже началась скрытая атака на сосуды
Вы включаете нейтраль в пробке: возможно, вы только ухудшаете ситуацию
Собака в доме снижает риск экземы — особенно у детей с генетической предрасположенностью
Самый приятный город на Лазурном берегу: город, который заменит Канны и Сен-Тропе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.