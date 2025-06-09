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Собака в доме снижает риск экземы — особенно у детей с генетической предрасположенностью

2:45
Зоосфера

Наличие собаки в доме может сыграть защитную роль против экземы у детей с генетической предрасположенностью. К такому выводу пришла международная группа учёных, проанализировав данные почти 300 тысяч человек в масштабном исследовании, опубликованном в журнале Allergy.

Девушка с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с собакой

Экзема — это хроническое воспалительное заболевание кожи, вызывающее зуд и раздражение. Оно развивается под воздействием как наследственности, так и факторов окружающей среды. Но до недавнего времени было мало понятно, как эти факторы взаимодействуют между собой.

Что показало исследование

Исследователи из университетов Эдинбурга, Бристоля, Лондона и Мюнхена проанализировали данные 16 европейских когортных исследований. Они изучали взаимодействие 24 ключевых генетических вариантов, связанных с экземой, и 18 факторов, влияющих на ребёнка во время беременности матери и в первый год его жизни.

На раннем этапе они обнаружили, что такие факторы, как наличие собаки, кошки, старших братьев и сестёр, грудное вскармливание, контакт с антибиотиками, курение и гигиенические привычки могут взаимодействовать с генами, влияющими на риск развития экземы.

Почему собаки особенно важны

Наиболее выраженное взаимодействие наблюдалось у детей, в семьях которых была собака. У таких малышей, несмотря на генетическую предрасположенность, риск развития экземы практически исчезал. Исследователи считают, что это связано с иммунной адаптацией, происходящей под влиянием молекулярных сигналов, поступающих от собак. Эти сигналы, вопреки ожиданиям, не усиливают аллергическую реакцию, а, наоборот, подавляют кожное воспаление.

Возможное объяснение эффекта

Похожие результаты были отмечены и у детей, растущих с братьями и сёстрами, однако для подтверждения этой связи потребуются дополнительные исследования.

По мнению учёных, защитный эффект может объясняться ранним воздействием разнообразной микрофлоры. Дети, контактирующие с собаками и другими детьми, с самого начала сталкиваются с большим числом бактерий, которые обучают их иммунную систему правильной реакции.

Есть ли ограничения

Важно отметить: исследование не изучало влияние собак на уже существующую экзему. Более того, эксперты подчёркивают, что в отдельных случаях наличие собаки может, наоборот, ухудшить симптомы, особенно если у ребёнка есть выраженная аллергия.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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