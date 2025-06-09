Мытьё лап без стресса: как настроить собаку на водные процедуры

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мытьё лап — важная часть ухода за питомцем. Грязь с улицы несёт с собой микробы и потенциальные аллергены, поэтому избежать этой процедуры нельзя. Но что делать, если собака начинает паниковать, вырываться из рук и категорически отказывается идти в ванную?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) уход за питомцем

Что делать, если ваша собака устраивает бунт после прогулки?

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1" объяснил возможные причины такого поведения.

"Возможно, животное боится стрижки когтей. Когда вы берёте его лапу, собака опасается, что начнётся неприятная процедура. Реже отказ от мытья может быть связан с травмами или отросшими когтями, которые приносят дискомфорт. Нужно разбираться с источником страха", — сказал он.

С чего начать?

Создайте безопасную атмосферу

Начинайте с простого — протирайте лапы влажной тряпкой в спокойной обстановке. Позже можно перейти к мытью в ванной. Чтобы питомец не скользил, используйте ту же тряпку в качестве коврика.

Разместите в ванной игрушки, которыми собака играет вне прогулок. Если питомец ходит на пелёнку — поставьте там лоток. Это поможет сформировать ассоциацию с безопасностью.

Оставайтесь спокойными

Грубость, крик или силовое заталкивание только усугубят ситуацию. Говорите мягким, ласковым голосом. Питомцы отлично считывают интонации и общее настроение хозяина.

Поощряйте каждый шаг

За спокойное поведение — похвала, лакомство или игра. Можно даже намазать резиновый коврик паштетом — пока собака занята вкусняшкой, вы спокойно вымоете лапы.

Научите команде "Дай лапу"

Регулярные тренировки помогут выработать доверие. Команда, мягкое прикосновение — и сразу лакомство. Повторяя это, собака привыкнет, что её лапы — это не повод для паники.

Пенка с щёточкой — мягкая альтернатива

Если обычная вода вызывает у собаки стресс, купите специальную пенку с мягкой насадкой. Это не только удобно, но и похоже на массаж — приятно и полезно.

И ещё один совет: начинайте с задних лап — они обычно менее чувствительны. Терпение и забота помогут превратить рутину в дружеский ритуал.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов, с зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

