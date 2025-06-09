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Без света и кислорода: где обитают мутанты, выжившие вопреки всему

2:31
Зоосфера

Под Румынией, на глубине 21 метра, скрыта пещера Мовиле. Там, в тёплых подземных озёрах, шевелится слой слизи, а в нём — сотни полупрозрачных существ: многоножки, пауки, мокрицы и даже слепые скорпионы.

Знак предупреждения о радиации в Чернобыльской зоне отчуждения, Украина
Фото: commons.wikimedia.org by ArticCynda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Знак предупреждения о радиации в Чернобыльской зоне отчуждения, Украина

Их питание — бактерии, поглощающие серу. Эти организмы существуют изолированно уже более 5 миллионов лет. Пещеру случайно открыли в 1986 году во время бурения скважины.

"Пока человечество эволюционировало, осваивало нефть и загрязняло атмосферу, животные в Мовиле спокойно кормились микробами", — пишет научный журналист Алекс Райли в книге Super Natural.

И это только одна из историй о живых существах, которые процветают там, где, кажется, жить невозможно.

Жизнь вопреки всему

Мороз, жара, вакуум, радиация? Тихоходкам всё нипочём. Эти крошечные "мохнатые свинки" в полмиллиметра переживают заморозку почти до абсолютного нуля и даже полёты в космос.

А в Чернобыльской зоне дикие лошади Пржевальского снова идут на поправку — несмотря на остаточную радиацию.

Есть и птичьи герои: например, в Северной Америке пищуха (или хольчоко) впадает в спячку и понижает температуру тела до 5°C — рекорд среди птиц.

На дне — не пусто

Раньше считалось, что в глубинах океана жизни быть не может. Сегодня известно обратное. В 2022 году у берегов Японии на глубине 8336 метров зафиксировали рыбу-улитку Pseudoliparis.

А ещё там обитают стеклянные губки, морские огурцы и супергигантские амфиподы, похожие на блох, но размером с крысу.

Но даже этих существ уже затронула деятельность человека. В желудке амфиподы, найденной в Марианской впадине, эколог Джоанна Уэстон обнаружила крошечное волокно из пластика — полиэтилентерефталата.

Новый вид она назвала Eurythenes plasticus.

"Наблюдение за существом, которому плевать на моё существование, успокаивало меня. Это был "портал в мир за пределами человечества", — пишет Райли, глядя в микроскоп на тихоходку.

Природа уже пережила пять массовых вымираний.

"Жизнь, однажды возникнув, очень трудно уничтожить", — напоминает автор.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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