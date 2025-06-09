Мебель в клочья — но это не каприз, а крик природы

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваша кошка всегда носит с собой острые природные инструменты Когти — не каприз и не оружие а часть её природы Они служат не только для охоты и самообороны но и для растяжки снятия стресса и меток

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Точить когти — это врождённая потребность Поведение абсолютно нормальное и управлять им нужно с помощью правильного подхода а не криков или наказаний

Почему мебель страдает первой

Любимый диван кресло или угол кровати часто становятся жертвой этих инстинктов Мягкая обивка с пружинистой подкладкой идеально подходит по ощущениям для растяжки и затачивания когтей

Кошка не делает это из вредности Она не понимает что мебель дорогая а ремонт сложный Она просто нашла удобное место для ежедневного ритуала

Когда когти становятся опасными

Главная проблема — даже не испорченный диван а риск травмы Застрявший или надломанный коготь причиняет кошке сильную боль Иногда без визита к ветеринару не обойтись

Особенно опасны повреждения если коготь остаётся в ткани и кошка начинает выдёргивать его с усилием Это может привести к воспалению или инфекции

Предотвратить это просто — нужно предложить альтернативу подходящую и безопасную

Когтеточка это не игрушка

Когтеточка — не декоративный аксессуар а необходимый элемент жизни с кошкой Она удовлетворяет сразу несколько потребностей животного и защищает обстановку в доме

Когда у кошки есть постоянное удобное место для точки когтей она становится спокойнее а риск травм и разрушений снижается

Выбор когтеточки не должен быть случайным Учитывайте привычки кошки её рост силу и предпочтения по материалу

Как выбрать подходящий вариант

Когтеточка должна быть устойчивой высокой и прочной Если она шатается кошка быстро потеряет к ней интерес

Вертикальные модели подойдут тем кто любит тянуться вверх Горизонтальные — если кошка предпочитает драть ковры Хорошо если есть и то и другое

Материалы тоже важны Натуральная сизаль ткань дерево — всё это лучше гладкого пластика или тонкой обивки

Где поставить когтеточку

Правильно выбранное место решает многое Поставьте когтеточку там где кошка отдыхает играет или любит точить когти Особенно рядом с диваном если раньше она портила именно его

Если нужно можно поставить несколько когтеточек в разных местах квартиры Это не излишество а разумная мера

Как приучить кошку

Не ждите что кошка сама поймёт назначение нового предмета Мягко направляйте её к когтеточке Используйте игрушки кошачью мяту похвалу за интерес и успешные попытки

Не ругайте если она всё ещё идёт к старым местам Просто сделайте их менее привлекательными и усиливайте интерес к новому варианту

С терпением и постоянством кошка сама выберет когтеточку как лучшее место для ежедневной практики

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

