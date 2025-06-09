Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живут под полом и не боятся света: как избавиться от странных насекомых в ванной
Необычные методы: как сделать ваши дыни и арбузы настоящими сладостями лета
Между часом и пятью: почему именно это время выбирают хакеры для ночных рейдов
Пьёшь кофе, как привык с утра? Возможно, уже началась скрытая атака на сосуды
Вы включаете нейтраль в пробке: возможно, вы только ухудшаете ситуацию
Собака в доме снижает риск экземы — особенно у детей с генетической предрасположенностью
Самый приятный город на Лазурном берегу: город, который заменит Канны и Сен-Тропе
Отец Илона Маска в Москве угостился борщом и похвалил Владимира Путина
Парадокс на валютном рынке: доходности растут, а доллар падает

Мебель в клочья — но это не каприз, а крик природы

3:05
Зоосфера

Ваша кошка всегда носит с собой острые природные инструменты Когти — не каприз и не оружие а часть её природы Они служат не только для охоты и самообороны но и для растяжки снятия стресса и меток

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Точить когти — это врождённая потребность Поведение абсолютно нормальное и управлять им нужно с помощью правильного подхода а не криков или наказаний

Почему мебель страдает первой

Любимый диван кресло или угол кровати часто становятся жертвой этих инстинктов Мягкая обивка с пружинистой подкладкой идеально подходит по ощущениям для растяжки и затачивания когтей

Кошка не делает это из вредности Она не понимает что мебель дорогая а ремонт сложный Она просто нашла удобное место для ежедневного ритуала

Когда когти становятся опасными

Главная проблема — даже не испорченный диван а риск травмы Застрявший или надломанный коготь причиняет кошке сильную боль Иногда без визита к ветеринару не обойтись

Особенно опасны повреждения если коготь остаётся в ткани и кошка начинает выдёргивать его с усилием Это может привести к воспалению или инфекции

Предотвратить это просто — нужно предложить альтернативу подходящую и безопасную

Когтеточка это не игрушка

Когтеточка — не декоративный аксессуар а необходимый элемент жизни с кошкой Она удовлетворяет сразу несколько потребностей животного и защищает обстановку в доме

Когда у кошки есть постоянное удобное место для точки когтей она становится спокойнее а риск травм и разрушений снижается

Выбор когтеточки не должен быть случайным Учитывайте привычки кошки её рост силу и предпочтения по материалу

Как выбрать подходящий вариант

Когтеточка должна быть устойчивой высокой и прочной Если она шатается кошка быстро потеряет к ней интерес

Вертикальные модели подойдут тем кто любит тянуться вверх Горизонтальные — если кошка предпочитает драть ковры Хорошо если есть и то и другое

Материалы тоже важны Натуральная сизаль ткань дерево — всё это лучше гладкого пластика или тонкой обивки

Где поставить когтеточку

Правильно выбранное место решает многое Поставьте когтеточку там где кошка отдыхает играет или любит точить когти Особенно рядом с диваном если раньше она портила именно его

Если нужно можно поставить несколько когтеточек в разных местах квартиры Это не излишество а разумная мера

Как приучить кошку

Не ждите что кошка сама поймёт назначение нового предмета Мягко направляйте её к когтеточке Используйте игрушки кошачью мяту похвалу за интерес и успешные попытки

Не ругайте если она всё ещё идёт к старым местам Просто сделайте их менее привлекательными и усиливайте интерес к новому варианту

С терпением и постоянством кошка сама выберет когтеточку как лучшее место для ежедневной практики

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Шоу-бизнес
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Авто
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания Аудио 
Популярное
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации

В недрах Земли найден древний артефакт, возраст которого превышает миллионы лет. Это открытие может кардинально изменить представления о прошлом планеты.

На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей
Собаки, которые пойдут за вами в огонь и воду: 5 пород, готовых на всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Самый приятный город на Лазурном берегу: город, который заменит Канны и Сен-Тропе
Отец Илона Маска в Москве угостился борщом и похвалил Владимира Путина
Парадокс на валютном рынке: доходности растут, а доллар падает
Июньский вызов: обрабатываем томаты от болезней и получаем отличный урожай
Золото в фокусе: как доллар и торговые переговоры между США и Китаем меняют рынок
Тренируюсь — а тело не меняется: 5 причин, почему так и должно быть
Мебель в клочья — но это не каприз, а крик природы
Лавандовая мечта: чем удивляет Валансоль круглый год
Возвращение блудного сына: легенда от Ford, которая готовится вцепиться в асфальт
Древний ритуал: перуанский алтарь раскрыл секреты элитных обрядов 5000-летней давности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.