Ваш пес теряет зубы: возможно, вы забыли о самой простой процедуре

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый заботливый владелец хочет чтобы его пёс или кошка были здоровыми активными и прожили как можно дольше Мы покупаем хороший корм ходим к ветеринару не пропускаем прививки радуем игрушками и уютными лежанками

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Но есть важная часть ухода о которой до сих пор забывают многие владельцы домашних животных Речь идёт о гигиене полости рта

Здоровье зубов — не косметическая мелочь а прямой фактор долголетия и качества жизни вашего любимца

Не просто возраст а результат

У кошек и собак среднего и старшего возраста часто появляется неприятный запах из пасти воспаляются дёсны начинают шататься или выпадать зубы

Это не нормальные возрастные изменения а результат многолетнего игнорирования чистки зубов и образования зубного налёта и камня

Сначала налёт мягкий но со временем он превращается в плотный камень который уже невозможно удалить без помощи ветеринара

Мифы про корм и лакомства

Существует популярный миф что сухой корм или специальные вкусняшки для чистки зубов якобы сами очищают зубы Это неправда

Такие продукты могут слегка замедлить образование налёта но никак не заменяют реальную чистку с помощью щётки и пасты

Бактерии из налёта вызывают гингивит и пародонтит а со временем попадают в кровь перегружая сердце почки и печень Это уже не вопрос эстетики а серьёзная угроза здоровью

Когда начинать и как приучать

Заботиться о зубах питомца нужно начинать с детства или как можно раньше Чтобы избежать стресса приучайте постепенно

Сначала просто дотрагивайтесь до мордочки Потом аккуратно пальцем касайтесь зубов И только потом переходите к использованию щётки и специальной пасты для животных

Человеческая паста ни в коем случае не подходит она может быть токсична для животных

Специальные зубные щётки бывают в форме напальчника или обычной ручки Главное чтобы процесс был аккуратным и регулярным

Если щётка не вариант

Если питомец категорически отказывается от чистки щёткой это не повод всё бросить Есть альтернативы

Существуют гигиенические салфетки для зубов гели которые добавляются в воду и спреи Но помните механическая чистка остаётся самым эффективным вариантом

Лучше чистить хотя бы раз в несколько дней чем не делать этого совсем Пусть даже по 20-30 секунд этого уже достаточно чтобы замедлить процесс накопления налёта

Профилактика и осмотры

Не забывайте показывать питомца ветеринару не только для прививок но и для оценки состояния полости рта

Если врач посчитает нужным он может провести профессиональную чистку под анестезией Это не роскошь а медицинская необходимость особенно если у животного уже есть воспаление или зубной камень

После такой процедуры обязательно продолжайте домашний уход чтобы избежать повторного накопления налёта

Каждый день имеет значение

Ежедневные или хотя бы регулярные чистки зубов это не просто привычка Это реальный вклад в здоровье и комфорт вашей собаки или кошки

Здоровая пасть значит отсутствие боли в еде меньше воспалений и лучшее общее самочувствие Уход за зубами продлевает активную и радостную жизнь

Это не то что можно отложить на потом Это то что нужно делать уже сегодня

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

