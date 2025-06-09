Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голод не тётка: новый тренд в готовке сносит всё привычное и меняет рацион
Эти блески вернулись! Губы как сладкая вата – главный тренд лета 2025
Только в стратегических местах: Рада Русских заявила, что она не моётся уже 13 лет
Скромный убийца стройности: где прячется сахар, который вы не замечаете
Премии под контролем: как закон изменит систему выплат
Когда болезнь прячется за усталостью: 10 симптомов, которые требуют немедленного обследования
Тонкий слой или толстый обман? Макияж, который только кажется омолаживающим
Война без правил: Саудовская Аравия против США и России
Крошечные вредители, с которыми справится каждый: спасаем жасмин от тли

Ваш пес теряет зубы: возможно, вы забыли о самой простой процедуре

3:31
Зоосфера

Каждый заботливый владелец хочет чтобы его пёс или кошка были здоровыми активными и прожили как можно дольше Мы покупаем хороший корм ходим к ветеринару не пропускаем прививки радуем игрушками и уютными лежанками

Щенок грызёт тапок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок

Но есть важная часть ухода о которой до сих пор забывают многие владельцы домашних животных Речь идёт о гигиене полости рта

Здоровье зубов — не косметическая мелочь а прямой фактор долголетия и качества жизни вашего любимца

Не просто возраст а результат

У кошек и собак среднего и старшего возраста часто появляется неприятный запах из пасти воспаляются дёсны начинают шататься или выпадать зубы

Это не нормальные возрастные изменения а результат многолетнего игнорирования чистки зубов и образования зубного налёта и камня

Сначала налёт мягкий но со временем он превращается в плотный камень который уже невозможно удалить без помощи ветеринара

Мифы про корм и лакомства

Существует популярный миф что сухой корм или специальные вкусняшки для чистки зубов якобы сами очищают зубы Это неправда

Такие продукты могут слегка замедлить образование налёта но никак не заменяют реальную чистку с помощью щётки и пасты

Бактерии из налёта вызывают гингивит и пародонтит а со временем попадают в кровь перегружая сердце почки и печень Это уже не вопрос эстетики а серьёзная угроза здоровью

Когда начинать и как приучать

Заботиться о зубах питомца нужно начинать с детства или как можно раньше Чтобы избежать стресса приучайте постепенно

Сначала просто дотрагивайтесь до мордочки Потом аккуратно пальцем касайтесь зубов И только потом переходите к использованию щётки и специальной пасты для животных

Человеческая паста ни в коем случае не подходит она может быть токсична для животных

Специальные зубные щётки бывают в форме напальчника или обычной ручки Главное чтобы процесс был аккуратным и регулярным

Если щётка не вариант

Если питомец категорически отказывается от чистки щёткой это не повод всё бросить Есть альтернативы

Существуют гигиенические салфетки для зубов гели которые добавляются в воду и спреи Но помните механическая чистка остаётся самым эффективным вариантом

Лучше чистить хотя бы раз в несколько дней чем не делать этого совсем Пусть даже по 20-30 секунд этого уже достаточно чтобы замедлить процесс накопления налёта

Профилактика и осмотры

Не забывайте показывать питомца ветеринару не только для прививок но и для оценки состояния полости рта

Если врач посчитает нужным он может провести профессиональную чистку под анестезией Это не роскошь а медицинская необходимость особенно если у животного уже есть воспаление или зубной камень

После такой процедуры обязательно продолжайте домашний уход чтобы избежать повторного накопления налёта

Каждый день имеет значение

Ежедневные или хотя бы регулярные чистки зубов это не просто привычка Это реальный вклад в здоровье и комфорт вашей собаки или кошки

Здоровая пасть значит отсутствие боли в еде меньше воспалений и лучшее общее самочувствие Уход за зубами продлевает активную и радостную жизнь

Это не то что можно отложить на потом Это то что нужно делать уже сегодня

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня
Российский шоу-бизнес
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня Аудио 
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Домашние животные
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце Аудио 
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Недвижимость
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Последние материалы
Война без правил: Саудовская Аравия против США и России
Бездорожье и новые горизонты: лучшие машины, которые готовы к любому маршруту
Крошечные вредители, с которыми справится каждый: спасаем жасмин от тли
Ваш пес теряет зубы: возможно, вы забыли о самой простой процедуре
Как вырастить клубнику-гиганта: простые секреты, о которых никто не говорит
Слепое бронирование на частном самолёте: роскошь, приключения и сюрпризы
Тёмные круги больше не проблема: бюджетный консилер творит чудеса — результат вас поразит
Забудьте про спортзал в 60 лет: домашняя программа силовых тренировок поможет нарастить мышцы и быть в тонусе
Лайфхак для уставших: как сделать эффектную горячую закуску, не задерживаясь на кухне надолго
Директор Валдиса Пельша прокомментировал сообщения о долгах телеведущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.