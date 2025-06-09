Ожог за минуту: как лето превращает асфальт в опасную ловушку для лап

3:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летняя жара — настоящее испытание для собак Их система терморегуляции не такая как у людей Они почти не потеют а охлаждаются в основном через учащённое дыхание и подушечки лап

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ягдтерьер

Многие владельцы знают что нельзя оставлять питомца в машине и избегают прогулок в полдень Но гораздо меньше людей помнят о поверхности по которой идёт собака

Асфальт бетон и плитка могут становиться смертельно горячими даже в умеренно тёплую погоду

Температура обжигающая поверхность

При температуре воздуха всего +25 градусов асфальт может нагреваться до +50 и выше А при +30 и солнце — легко доходит до +70

Человек в обуви этого не чувствует а вот собака идёт босиком Всего минута на таком покрытии — и подушечки лап получают ожоги сравнимые с ожогами от кипятка или горячей плиты

Такие травмы часто не заметны сразу Животное может сначала лишь хромать или облизывать лапы Позже появляются волдыри трещины воспаление А лечение требует времени и терпения

Как избежать ожогов

Простой способ определить опасность — положить тыльную сторону ладони или внутреннюю сторону запястья на асфальт Удержите руку 7-10 секунд

Если руке горячо — значит собаке идти по этой поверхности категорически нельзя

Проверку нужно делать каждый раз перед выходом особенно если вы планируете прогулку по открытой местности или по маршруту где нет тени

Безопасное время для прогулок

Лучше всего гулять рано утром до 8-9 часов и вечером после 20-21 когда асфальт остывает Выбирайте маршруты по траве земле или тропинкам в тени деревьев

Если поверхность раскалена а прогулка необходима — сократите её до минимума необходимого для туалета и сразу вернитесь домой

Никаких игр бега и длительных стоянок на солнце особенно на твёрдом покрытии

Защита лап

Существуют специальные защитные средства Например воски или бальзамы на основе силикона Они создают временную плёнку которая уменьшает риск ожога

Но наносить такие средства нужно только перед прогулкой и не на весь день Они не заменяют осторожность и не защищают от сильного перегрева

Также можно попробовать обувь для собак Но к ней надо приучать постепенно и не все животные готовы её терпеть

Сигналы опасности

Не думайте что если собака идёт молча значит всё в порядке Многие питомцы терпят боль или дискомфорт не подавая вида

Если пёс замедляется становится вялым начинает лизать лапы или поджимает их — это тревожные признаки Действуйте немедленно уходите с горячей поверхности и охладите подушечки прохладной водой

Простое правило которое спасает

Правило 7 секунд — это быстрый и надёжный способ убедиться что вашему питомцу безопасно выходить на улицу летом

Проверьте асфальт рукой и только потом идите гулять Это займёт пару секунд но сохранит здоровье и спокойствие

Ответственность за комфорт и безопасность собаки в жару лежит на человеке И начать стоит с простого прикосновения к земле

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

