Ролики, пылесосы и истерика: как побороть линьку без стресса и гаджетов

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Линька — дело естественное, особенно у кошек и собак. Но для хозяев она превращается в ежедневную борьбу с шерстью везде: на полу, одежде, диване, а иногда даже в еде.

Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Любимая Ася лучшая кошка

Вы чешете любимца, пылесосите по три раза в день, закупаете ролики упаковками — и всё равно шерсть никуда не девается. Многие смиряются, считая это обязательной ценой за пушистого друга.

Можно ли уменьшить линьку

А что, если мы скажем: с этим можно справиться? Без дорогих приспособлений, без походов в груминг-салон. Просто и эффективно. Начать стоит с миски питомца.

Питание влияет на состояние кожи и шерсти напрямую. Нехватка качественного белка и нужных жиров делает шерсть тусклой, сухой и хрупкой — а значит, она быстрее и чаще выпадает.

Сила правильных жиров

Омега-3 и Омега-6 — настоящие спасатели в этой истории. Они снимают воспаление, уменьшают сухость кожи, делают шерсть плотнее и устойчивее к выпадению.

Омега-3 (особенно EPA и DHA) содержатся в рыбьем жире, масле криля, водорослях. Омега-6 — в подсолнечном и сафлоровом маслах. Но тут важен баланс. Самодеятельность — не вариант.

Перед добавлением масел обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром. Он подскажет подходящий вариант с учётом особенностей вашего животного.

Не забываем про расчёску

Даже при идеальном рационе шерсть нужно регулярно удалять. И делать это правильно: фурминатор — для плотного подшерстка, пуходёрка — для длинной шерсти, резиновая щётка или варежка — для короткошерстных.

Вычесывание не только убирает выпавшие волоски до того, как они покроют диван. Оно улучшает кровообращение кожи и равномерно распределяет кожные масла, от чего шерсть блестит и выглядит лучше.

Маленькие шаги — большой эффект

Лучше вычёсывать чаще в период активной линьки — и желательно делать это на улице или в месте, которое легко убрать.

Комбинация продуманного питания и правильного ухода — это не магия. Это простая и работающая система. Начните с рациона, проконсультируйтесь с ветеринаром — и заметите разницу уже через пару недель.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

